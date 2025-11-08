佛堂當提款機！神鬼女出納「靠109張支票」2年吞4545萬 花到只剩79萬

記者林昱孜／高雄報導

高雄正德佛堂遭神鬼女出納侵佔公款4545萬元。（圖／翻攝google map）

把佛堂當提款機！高雄市一名王姓女子，在正德佛堂擔任出納人員，短短2年，竟然透過填寫空白支票並盜用印章方式，侵佔高達4545萬元公款。創辦人發現帳目不符，全案曝光，王女已經將錢花到只剩79萬元，案經高雄地院審理後，依偽造有價證券罪，判處8年徒刑，並追徵4千多萬元犯罪所得。

判決指出，王女自2018年7月起，在正德佛堂擔任文書工作，半年後轉任財務出納，負責處理佛堂帳務，2021年至2023年間，她在109張空白支票上，填上日期以及17萬至49萬不等金額，再蓋上佛堂支票印章，到銀行提領，前前後後一共不當得利4545萬4474元。

整件事情因為創辦人發現帳目不對曝光，2年下來把佛堂當提款機，侵吞了4千多萬元，但已被王女花到只剩下79萬。案經高雄地院審理，法官認為王女不思正當途徑獲取所需，不僅欠缺尊重他人財產權，更妨礙有價證券有效流通，紊亂金融秩序，考量王女坦承犯行，依偽造有價證券罪判刑8年，並追徵4千多萬元犯罪所得。全案可上訴。

總院位於高雄的正德佛堂，為國內知名佛堂，在全台、國內外皆有分院，規模相當龐大，旗下擁有正德電視台、愛心廚房、愛心旅舍以及正德醫院；發生王女侵佔公款後，佛堂已加強財務管理措施，避免類似情形再發生。



