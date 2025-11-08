佛堂當提款機！神鬼女出納「靠109張支票」2年吞4545萬 花到只剩79萬
記者林昱孜／高雄報導
把佛堂當提款機！高雄市一名王姓女子，在正德佛堂擔任出納人員，短短2年，竟然透過填寫空白支票並盜用印章方式，侵佔高達4545萬元公款。創辦人發現帳目不符，全案曝光，王女已經將錢花到只剩79萬元，案經高雄地院審理後，依偽造有價證券罪，判處8年徒刑，並追徵4千多萬元犯罪所得。
判決指出，王女自2018年7月起，在正德佛堂擔任文書工作，半年後轉任財務出納，負責處理佛堂帳務，2021年至2023年間，她在109張空白支票上，填上日期以及17萬至49萬不等金額，再蓋上佛堂支票印章，到銀行提領，前前後後一共不當得利4545萬4474元。
整件事情因為創辦人發現帳目不對曝光，2年下來把佛堂當提款機，侵吞了4千多萬元，但已被王女花到只剩下79萬。案經高雄地院審理，法官認為王女不思正當途徑獲取所需，不僅欠缺尊重他人財產權，更妨礙有價證券有效流通，紊亂金融秩序，考量王女坦承犯行，依偽造有價證券罪判刑8年，並追徵4千多萬元犯罪所得。全案可上訴。
總院位於高雄的正德佛堂，為國內知名佛堂，在全台、國內外皆有分院，規模相當龐大，旗下擁有正德電視台、愛心廚房、愛心旅舍以及正德醫院；發生王女侵佔公款後，佛堂已加強財務管理措施，避免類似情形再發生。
更多三立新聞網報導
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
生前對話曝光！7亡者家屬淚控：ChatGPT成「輕生指導員」 OpenAI回應了
大肥鼠忘情「狂嗑米腸」超噁畫面曝光⋯鹹酥雞業者回應了！衛生局出手
國3竹崎段死亡車禍！貨車追撞「車頭掛雙屍」死者身份曝 相驗結果出爐
其他人也在看
把佛堂當提款機！ 出納人員盜領4500多萬
高雄正德佛堂一名女出納人員，2年多來竟把佛堂當作個人提款機，利用保管空白支票的機會盜領4500多萬元，佛堂查帳發現金額嚴重短少，才揪出是她侵占，當時她已經把錢花到只剩63萬元。法院審理後，依偽造有價證台視新聞網 ・ 5 小時前
神鬼女會計！自填空白支票 2年A走正德佛堂4545萬
神鬼女會計！自填空白支票 2年A走正德佛堂4545萬EBC東森新聞 ・ 8 小時前
求復合失敗變奪命殺神！埋伏槍擊「卡彈攏是命」男老師殺人未遂終定讞
高雄黃姓男子、劉姓女子都是國中老師，也曾短暫交往過，但黃男不滿被劉女分手力求復合被拒，盛怒之下竟然持槍在校園埋伏並開槍，所幸槍枝卡彈劉女逃過一劫，案經高雄高分院審理後，依殺人未遂罪嫌判處7年6個月徒刑，黃男不服上訴遭駁回，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
健身族必喝的美國乳清蛋白竟是「中國產」 台商改標騙消費者百萬
李姓女子進口一批「TMP美國豌豆分離式蛋白」給健身愛好者飲用，但這批商品是從中國來的，她深知國人對中國產食品有疑慮，竟指使員工分裝時，貼上「原料來源：美國品牌」，李女公司還有兩款商品也因銷售不佳面臨過期，指使員工竄改有效日期，被法官依詐欺罪判刑1年6月、緩刑3年。自由時報 ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
新北男爭家產竟持刀刺死姊姊砍傷妹妹 「惡行重大」法院裁定羈押禁見
新北市三重區三和路一段前天下午發生手足為爭家產爆發家暴凶殺命案，60歲陳姓弟弟涉嫌持料理尖刀殺死姊姊、砍傷妹妹、誤傷妻子...聯合新聞網 ・ 12 小時前
快問快答大讚台灣味 賴清德吃「滿漢全席」：台灣豬回來了
台灣日前因爆發非洲豬瘟導致豬隻禁宰、禁運15天，如今禁令已解除，總統賴清德今天（8日）在臉書發文表示「台灣豬回來了」。他還PO出一支「快問快答」影片，向大家分享他喜歡的滷肉飯、貢丸湯、大腸麵線等小吃，邀請國人一起用行動支持台灣豬。中天新聞網 ・ 11 小時前
輝達落腳北士科T17、T18基地 李四川：預計下周五與新壽簽解約
輝達（NVIDIA）台灣總部將落腳北投士林科技園區T17、T18基地，由於此處已由新光人壽取得地上權，台北市政府正與新壽協商合議解約，再專案設定地上權給輝達。台北市副市長李四川今天說，與新壽的解約金額已經過會計師審查，預計下周五（14日）簽訂解約協議書，17日開始辦理地上權移轉相關程序。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 15 小時前
台灣囡仔吳宸宇赴韓選秀逐星夢 學長疑眼紅發文罵他下場出爐
來自屏東縣車城鄉小漁村的吳宸宇，因為喜歡表演，大學休學服役後獨自前往南韓當練習生，成功在選秀節目中嶄露頭角，但吳的高中學長許姓男子疑似眼紅，竟在社群平台發文罵他「人品很差，騙感情的都出來了」，被法官依違反個資法判刑3月，得易科罰金。吳宸宇因為喜歡表演，高中離開科班桌球校隊，大學休學服役後獨自前往韓國自由時報 ・ 15 小時前
臺東吹起復古風！慢村生活節帶你重返舊時光
【記者張嘉誠／綜合報導】 隨著台東縣長饒慶鈴與立法委員陳瑩等貴賓共同撕下象徵時光啟程的「復古票根」，「2025 […]民眾日報 ・ 7 小時前
阿富汗巴基斯坦和談再破局 喀布爾歸咎對方不合作
（中央社喀布爾8日綜合外電報導）阿富汗塔利班（Taliban）政府今天說，與巴基斯坦在土耳其舉行的最新一輪和平談判已告失敗，並將原因歸咎於伊斯蘭馬巴德「不負責任且不合作」的態度。中央社 ・ 14 小時前
賴清德青年百億圓夢計畫竟用國發基金預算 王鴻薇：不務正業
總統賴清德的重要青年政見「青年百億海外圓夢基金計畫」近日發出首播影片。不過國民黨立委王鴻薇質疑，明年度預算竟是由國發基金編列而非教育部青年署，批評此舉「不務正業」、「預算通通亂掉」。中天新聞網 ・ 7 小時前
一杯咖啡3萬元 杜拜推咖啡界「液體黃金」！賣天價原因曝光
杜拜這座以極致奢華著稱的沙漠城市，最近又以一種令人咋舌的方式刷新了全球紀錄！當地一家名為 Julith 的咖啡廳，霸氣推出全球最貴咖啡，每杯索價高達980美元（折合新台幣逾 3 萬元），瞬間引爆話題。這款限量約 400 杯的「天價聖品」，採用的是頂級稀有的巴拿馬咖啡豆Nido 7 Geisha，帶有苿莉花及柑橘果香，簡直是咖啡界的「液體黃金」。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
網傳電子支付個資外洩名單驚見立委、藝人 街口支付發聲明澄清
社群網路近期出現多則有關電子支付業者外流客戶個資的消息，其中更不乏藝人、立委等高知名度人士。對此，街口支付表示，經逐筆查證，網路上流傳的資料存在大量錯誤，足以證實內容純屬拼湊捏造，針對內部資安，街口支付強調，每年均更新防護措施，針對機敏資料也都採取進階加密防護，他們已蒐集證據，將對惡意散布者依法究責。中天新聞網 ・ 12 小時前
台日韓職棒交流賽開打！ 3國以球會友開啟交流新篇章
桃園亞洲職棒交流賽8日開打，由樂天桃猿隊、日本東北樂天金鷲隊及韓國KT巫師隊共同參與，這次賽事不僅為球迷帶來精彩對戰，也為台日韓三國職棒交流開啟新篇章。桃園市長張善政表示，交流賽首度有桃園市府辦理，期盼透過職棒交流，讓台灣、日本與韓國的友誼更加緊密，並期許交流賽成為固定舉辦的國際體育盛會。中時新聞網 ・ 7 小時前
瞬間致命！ 美汽車駕駛闖鐵道口猛撞火車
瞬間致命！ 美汽車駕駛闖鐵道口猛撞火車EBC東森新聞 ・ 7 小時前
學生打工會拖垮升學？她親身經驗勸別硬撐 網共鳴：非常認同
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導許多人在學生時期會一邊打工，希望能多賺一點零用錢，不過一名女網友發文直言，不建議學生時期投入打工，認為時間與精...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
熊闖日新幹線車庫 棕熊追車「一拳打凹引擎蓋」
熊闖日新幹線車庫 棕熊追車「一拳打凹引擎蓋」EBC東森新聞 ・ 8 小時前
戴資穎退役》Sindhu長文祝福 「跟你的對戰改變了我」
巴黎奧運後就不曾出賽的台灣羽球天后戴資穎，昨天晚上正式宣布退休，世界羽壇也紛紛發文向他送上祝福。他職業生涯最主要的對手之1，印度好手P. V. Sindhu，也在社群網站上發出長文紀念2人亦敵亦友的生涯。TSNA ・ 21 小時前
炸水、秀肌力引尖叫聲！新北消防猛男月曆開賣，首拍第1本20萬元
新北市消防局今（8）日於板橋舉辦「新北消防形象月曆」發表會，今年以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請14名消防猛男、4名清秀美女合體小小消防員拍月曆，延續往年經典「炸水場景」拍攝手法，象徵消防使命的世代傳承，月曆由全家便利商店獨家販售，即日起賣到2026年1月31日止，售價119元，銷售所得扣除成本自由時報 ・ 15 小時前