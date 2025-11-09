佛堂鬧鬼…女出納「2年吞4545萬」成陰債：活百歲也還不完！師兄曝為人

記者簡榮良／高雄報導

佛門聖地淘金，賺的缽滿盆滿！一名30歲王姓女子，在高雄正德佛堂總部擔任出納人員，短短2年，竟透過填寫109張空白支票並盜用高層印章，把佛堂當提款機私吞4545萬元公款。創辦人常律法師發現帳目短少揪出內鬼，但王女花到剩79萬元，被判刑8年，經調解，每個月分期付款1.2萬元，但算一算，王女活到百歲，也還不到一半，恐成陰債，就如同佛堂張貼警示標語：「凡拖延佛門工作，會短壽命終下惡道」。對此，執行長透露，她私下為人低調、友善，不見豪車代步，其母也是會員，女兒出事後不敢來了。

執行長透露，王女出納私下為人低調、友善，不見豪車代步，其母也是會員，女兒出事後不敢來了。（圖／翻攝畫面）

30歲王姓女子從2018年7月起，在正德佛堂擔任文書工作，半年後轉任財務出納，負責處理佛堂帳務，2021年至2023年間，她在109張空白支票上，填上日期以及17萬至49萬不等金額，再擅自拿取周姓財務長、方姓總財務長，以及負責人黃國容的印章蓋在支票上，到銀行提領，短短2年一共不當得利4545萬4474元。

佛堂內貼上警示標語，用詞相當極端。（圖／翻攝畫面）

整件事情因為創辦人發現帳目短少曝光，2年下來把佛堂當提款機，侵吞了4千多萬元，但已被王女花到只剩下79萬。案經高雄地院審理，法官認為王女不思正當途徑獲取所需，不僅欠缺尊重他人財產權，更妨礙有價證券有效流通，紊亂金融秩序，考量王女坦承犯行，依偽造有價證券罪判刑8年，並追徵4千多萬元犯罪所得。經調解，王女返還未花用款項63萬8千多元，剩下的以每個月1.2萬元分期付款，算一算活到百歲也還不完。

總院位於高雄的正德佛堂，為國內知名佛堂，在全台、國內外皆有分院，規模相當龐大。（圖／翻攝畫面）

佛堂執行長透露，王女平時穿著樸素，與人為善，開一般車款代步，相當低調，不清楚經濟狀況，其母月捐100元入會員，常到佛堂走動，盜領案件曝光後，一家子再也沒出現。至於4千多萬善款去向不明，也討不回，佛堂才委託律師提告希望守住正義最後一道防線，並且回頭加強財務管理措施，避免類似情形再發生。

總院位於高雄的正德佛堂，為國內知名佛堂，在全台、國內外皆有分院，規模相當龐大，旗下擁有正德電視台、愛心廚房、愛心旅舍以及正德醫院。王女人前合掌拜佛，私下卻大膽淘金，讓各界善款沒用在需要的人身上，大失所望。

不良行為，請勿模仿！

