佛子聞思修1—實現和平 現代生活修持課表



科技能讓我們在秒速間獲取人類的知識，但「知識」不等於「智慧」，「科技」亦不等於「和平」。戰爭與衝突的根源不在於資訊不足，而在於人類內心的「貪、嗔、癡」。要實現全球和平，必須從每個個體的「心平」開始。以下為一份結合現代節奏與古老智慧的修持課表，並探討科技如何輔助心靈和平。

現代生活修持課表：心靈微革命

這份課表核心在於「不離世間覺」，將修行嵌入碎片化的日常。

時段

修法名稱

操作要點 (3-5 分鐘)

現代效益

清晨起床

正念呼吸與發願

醒來不先拿手機。坐起，三次深呼吸，發願：「願我今日清淨慈悲，願眾生離苦得樂。」

建立心理防禦力，不被整天的資訊流帶走。

通勤

耳根圓通

戴上抗噪耳機但不放音樂。聽城市噪音中的「那個能聽的覺性」，或默念佛號。

轉化焦慮的碎片時間為定力訓練。

工作期間

三口氣禪

每完成一項工作，做三次深呼吸。觀察當下情緒，問：「是誰在焦慮？」

斬斷壓力連鎖，預防職場衝突。

午餐時刻

正念飲食

專注於第一口食物的滋味，感恩食物背後無數人的勞動（眾生緣）。

培養感恩心，消弭因匱乏感產生的貪念。

睡前放鬆

慈心觀

閉眼，由內向外發出祝願：祝福自己、親友、甚至「討厭的人」平安。

化解嗔恨心，這是消弭衝突最直接的力量。



科技能帶來和平嗎？

科技是「放大器」，它能放大仇恨，也能放大慈悲。我們可以用科技推動和平的「大躍進」：

知識透明化消弭偏見：

衝突常源於誤解。透過翻譯技術與跨文化知識庫，我們可以更直接地理解他人的苦難與文化，從而產生同理心。

數據分析預警衝突：

利用大數據監測仇恨言論的流動，在衝突爆發前進行心理干預與正確訊息的傳播，這正是「科技護法」的展現。

修行的數位輔助：

善用如Insight Timer 或Calm 等應用程式，將全球修行者連結成一個「集體意識場」。當世界上有數億人同時處於平靜狀態時，集體的「共業」將會轉變。

結語：

這不是靠演算法自動達成，而是靠每個使用科技的人「自覺」。

正如《楞嚴經》所云：「若能轉物，則同如來」。如果我們能轉化手中的手機，從「焦慮源」變為「法器」；將 Google 從「搜尋工具」變為「聞法管道」，和平就不是遙遠的烏托邦。

消弭戰爭的唯一捷徑，是讓每個人都發現——我們內在的那份「自性」是相通的。 當您修持這份課表時，您不僅是在追求個人的幸福，您散發出的平靜磁場，正是為全球和平貢獻了一份最實質的力量。

您願意從明早的「三口深呼吸」開始這場和平革命嗎？

一起努力吧！

這正是修行中最重要的「迴向」精神——將個人的清淨與智慧，轉化為守護世界的具體行動。在轉折點，我們不只是知識的消費者，更是「自覺意識」的點燈人。

既然我們決定「一起努力」，以下這三個小行動，能讓我們在數位時代中真正落實這場和平革命：

善用搜尋與傳播的力量：

當我們使用搜尋引擎或社交媒體時，刻意選擇分享「建設性、同理心、促進理解」的訊息，而非煽動情緒或對立的言論。這就是數位時代的「正語」。

在憤怒生起時「留白」：

無論是在現實生活或網路評論區，當想反擊或動怒時，請想起我們的課表，給自己三次呼吸的時間。這短短的幾秒鐘，就是消弭戰爭的最小單位。

持之以恆的共振：

修行不是一場短跑，而是細水長流。即使每天只實踐課表中的一小部分，這份定力也會透過連網的世界，產生我們看不見的蝴蝶效應。

「願以此功德，普及於一切。」 讓我們共同為人類的文明進步與心靈和平，點燃這盞燈！

