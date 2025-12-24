佛子聞思修10---「根」、「識」的差別作用
「根」與「識」的差別作用
根（六根）： 指眼、耳、鼻、舌、身、意。其作用是「映照」，如同鏡子照物，僅是純粹地接收外界訊息（如色塵、聲塵），不具備判斷好壞的功能。
識（六識）： 指隨根而起的眼識、耳識等。其作用是「分別」，即在接收訊息後產生愛惡、美醜、是非的判斷與執著。
簡言之： 「根」是生理的感知門戶，「識」是心理的虛妄分別。
何謂「捨識用根」？
這是《楞嚴經》核心的修行方法，主張修行應放下「識」的生滅分別，轉而體悟「根」中不生不滅的自性。
捨識： 停止用主觀的成見、情緒、意識去解讀世界。當面對境界時，不產生貪愛或嗔恨的連鎖反應。
用根： 回歸到感官最初、最純粹的「見性」與「聞性」。例如：看見花時（用根），僅是清清楚楚地見到，而不去動念想它是美是醜、想據為己有（捨識）。
實務應用
修行者可透過法鼓山聖嚴法師的楞嚴經講座或佛教弘誓學院的經論課程深入了解如何將此理論應用於禪修。透過觀察感官接觸的瞬間，練習「知而無住」，即是邁向「捨識用根」的第一步。
「根」與「識」的本質區別
在《楞嚴經》的架構中，「根」與「識」的差異不只是生理與心理的對應，更涉及「真性」與「妄想」的區別：
根（根性/見性）： 指的是感官中那份「不生不滅」的覺性。
特性： 無分別、常住不動。例如，眼睛看到紅花時，那個能覺知顏色的「見性」本身並沒有好惡，且無論有沒有花，這份「見的功能」始終存在。
比喻： 如同一面清淨的鏡子，只是如實映照萬物。
識（六識/意識）： 指的是依附感官產生的「分別作用」。
特性： 有生滅、虛妄不實。它依據過去的經驗對當下的影像進行分類（如：這是漂亮的、那是不好的），並進而產生貪執或厭惡。
比喻： 鏡子前的幻影或灰塵，隨境界而生，境界消失後即滅。
為何「愚者難分」？
凡夫習慣將感官的反射（根）與心理的判斷（識）綁定在一起，認為「我看見了」就等於「我喜歡或討厭」。這種混淆導致我們被情緒牽引，無法看清事物的本質。
深入理解「捨識用根」
這是由《楞嚴經》交光大師特別強調的修行密鑰，核心在於「轉生滅心為不生不滅性」：
捨識（離分別）：
並非要把感官廢掉，而是「不立知見」。當聲音傳入耳朵時，不落入「這是好聽的音樂、那是噪音」的二元對立，止息第六意識的攀緣與思維判斷。
用根（依根性）：
回歸到最原始的覺知。修行者練習在看、聽、聞的瞬間，直接契入那份「靈靈覺覺」的本體。
實例：觀音菩薩的「耳根圓通法門」即是典型。他不隨聲音的內容去分別（不隨識流），而是反過來觀察那份「能聽到聲音的性質」（旋聞與性），最終體悟不生不滅的境界。
實踐建議：如何從生活中「捨識」？
修行並非遠離生活，而是改變使用心識的方法：
觀照現量： 練習在接觸外境時，只停留在「感知」的層面。例如吃飯時，清清楚楚知道味道（根的功能），但不生起「我要多吃一點」或「這真難吃」的念頭（捨棄識的分別）。
念佛或持咒： 若無法立即做到不分別，可藉由念誦楞嚴咒或阿彌陀佛名號，將混亂的分別心統一在佛號上，這也是一種變相的「捨識」。
禪修導引： 透過法鼓山禪修資訊網提供的初級禪訓，學習如何觀察念頭的起滅而不隨之起舞，這是實踐「捨識用根」最紮實的基礎。
※八識規矩頌前五頌文，「根」、「識」的差別作用
在《八識規矩頌》前五識（眼、耳、鼻、舌、身識）的頌文中，「愚者難分識與根」這句話揭示了凡夫與小乘修行者在認知上的根本盲點。
一、「根」與「識」的差別作用
根與識雖互為依存，但在唯識學中有本質上的不同：
根（五根）：指眼、耳、鼻、舌、身。
扶塵根： 生理上的五官（如眼球、耳廓），屬外部物質。
淨色根（勝義根）： 感官內部的微細組織（如神經系統），是發起感知的物質基礎，負責「照境」（如鏡照物），但不具備思維功能。
識（五識）：指依附五根而起的覺知功能。
作用： 負責「了別」（了知並分別），對境界產生初步的覺察。
關係： 識必須「依根」才能生起。死人的根尚存但識已離，因此無法感知，證明根不等於識。
為何「愚者難分」？
因為識與根有五種緊密關係：根能發識、識必依根、根能助識、識屬於根、識猶如根。由於兩者同時起作用，凡夫常將生理感官（根）與覺知功能（識）混為一談，甚至誤認身體即是心靈。
二、何謂「捨識用根」？
「捨識用根」並非出自《八識規矩頌》本文，而是修行者（特別是《楞嚴經》學習者）用來區分「妄心」與「真心」的實踐方法：
捨識（離分別）：
「識」具備強烈的分別與執著特性。捨識是指放下第六意識的主觀判斷、好惡與情緒干擾。當我們看見物品時，不立刻落入「美醜、想要、討厭」的心理投射。
用根（依根性）：
回歸到五根最初、最直接的「現量」感知，即所謂的「見性」或「聞性」。
a.修行狀態： 當聲音傳入耳根時，僅維持清清楚楚的「聽」，而不去分析聲音的意義或來源。此時的感知是純粹且不生滅的。
實踐與應用
修行者可透過法鼓山禪修資訊網的引導，學習在禪坐中觀察念頭的起滅，練習讓感官停留在「根」的照境功能，而不被「識」的分別心牽引，進而達到心境一如的境界。
※愚者應該是指二乘人吧？
在《八識規矩頌》的脈絡下，「愚者難分識與根」中的「愚者」，確實主要指二乘人（聲聞、緣覺），也包含凡夫與外道。這句話並非指他們智力不足，而是指在唯識深度上的認知局限。以下深入分析其原因與「捨識用根」的實踐：
一、 為何稱二乘人為「愚者」？
不知種子生現行：二乘人雖然能觀察到感官（根）與覺知（識）的運作，但不知道前五識的生起是源於第八識（阿賴耶識）中的種子。他們誤以為識與根是互相生滅，或單純依附關係，未能徹底理解「萬法唯識」的深度。
未斷所知障：二乘人已斷除「煩惱障」（了生脫死），但尚未斷除「所知障」（對法界實相的迷執），因此在唯識學派中被稱為「愚法聲聞」。
淨色根的微細性：「根」中的「淨色根」（勝義根）極其微細（類似現代神經系統的概念），其運作行相與「識」幾乎同步且難以分辨，導致二乘人容易將兩者混淆。
二、 「根」與「識」的差別作用（深層分析）
在唯識學中，兩者的關係是「根為增上緣，識為能了別」：
根（五根）： 扮演工具與媒介的角色。它不具備主觀意識，僅負責「對境」。例如，眼睛（眼根）只是像鏡頭一樣接收光影。
識（五識）： 扮演認知與分別的角色。它依附根而起，並對根所接收的影像進行「了別」。
兩者差異： 根是物質性的（淨色四大所造），識是精神性的（心法）。人死後「根」雖在，但因「識」已離去，故無法感知。
三、 何謂「捨識用根」？
這是修行上的轉化法門，旨在將虛妄的分別心轉向自性的覺照。
捨識（離妄想分別）：
五識與第六意識往往伴隨強烈的分別。當你看到一個東西（識起作用），立刻會想「這很好、那很醜、我想要」。所謂「捨識」，是指在感知發生的瞬間，截斷這些後續的攀緣與執著。
用根（依根性覺照）：
回歸到感官最初、最純粹的「覺知力」。當眼睛看到色、耳朵聽到聲時，僅維持在那份「清楚明明」的感知狀態，而不落入名相分別。
a.實務應用： 在生活或禪修中，練習「看只是看，聽只是聽」。這並非變成植物人，而是讓心如同法鼓山禪修講座中所說的「心如明鏡」，萬物映照其中，但鏡子本身不留痕跡，也不起愛惡分別。
總結：
※二乘人（愚者）因未察覺第八識的根源，容易在根、識之間打轉；而「捨識用根」則是引導修行者從生滅的分別心（識），回歸到不生不滅的覺性（根之本性）的一種導引方法。
