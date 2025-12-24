佛子聞思修2—為何「思」是造作業力的關鍵？



在佛教心理學與唯識學中，「思」（梵語：Cetanā）被視為造作罪福、引發輪迴業力的核心驅動力。正如《中阿含經》所言：「

若有故思，我有說彼必受其報」。

※以下從唯識學與因果律的角度，詳細剖析為何「思」是造作業力的關鍵：

「思」的定義：心靈的導向與意志

「思」是百法中的五遍行心所之一。它的作用是「令心造作」，即驅使意識、情緒與能量朝向特定目標移動的「意志力」。

a.動力源： 所有的行為（身、口、意）在發生前，都必須先經過「思」的發動。沒有「思」，心就像沒有引擎的車，無法產生任何具有業力性質的活動。

b.比喻： 「思」如同一個國家的行政首長，他負責下令、統籌，決定心識接下來要朝向善、惡還是無記的方向去運作。



為何「思」是業力的本質？（思即是業）

大乘佛教認為「業」的本體就是「思」。《俱舍論》明確指出：「業謂思及思所作。」這將業分為兩個層次：

a.思業（意業）： 心中生起的動機、企圖心。當你動了念頭想幫助人或傷害人時，業力已經在「意」的層次形成了。

b.思已業（身語業）： 當「思」的力量增強到足以驅動身體（身）或說話（口）時，便形成了具體的行為。

c.結論： 行為只是「思」的延伸。若無動機（思），純粹的生理反射或無意識行為，其業力極輕甚至不感果。因此，動機（思）決定了業的性質與輕重。



「思」如何儲存並引發業力？

在唯識學研究視角下，我們可以將「思」理解為一種「能量編碼」過程：

a.種子燻習： 當「思」發動一個行為時，它會同時在第八識（阿賴耶識）中燻習下一顆「種子」。

b.決定習氣： 重複的「思」會形成習氣（習慣）。例如，習慣性以「嗔恨心」去思考的人，其「思」心所會不斷加深嗔恨種子，最終形成強大的負面業力。

c.牽引受報： 臨終時，那份最強大的「思」所累積的能量（引業），會牽引神識前往相應的六道投生。

關鍵作用：分辨善惡與轉變命運

「思」之所以是造業關鍵，也因為它是修行者轉命的槓桿：

a.善思（正思惟）： 透過轉變動機，將自私的「思」轉化為利他的菩提心，業力的性質就會發生根本性的轉變。

b.止惡： 修行就是在「思」發動行為之前的剎那，觀察到不善的念頭，並透過覺照力將其截斷。



總結

「思」是業力的「總工程師」。之所以說它是造業關鍵，是因為身體的動作與言語的表達，都只是「思」的影子。 真正的業力發生在起心動念的瞬間。

若欲深入學習如何透過「思」來清淨業障，建議參與法鼓山禪修中心的禪法訓練，學習在念頭生起的微細處進行觀照；或參考慈濟功德會有關「行善去惡」的實踐導引，將「好思」落實為具體的社會造福。