佛子聞思修7—【覺性的回歸：從唯識理論到生活實踐】



《勝鬘經》、《維摩詰經》、《金剛經》

一、 理論核心：辨析「根、識、思」

修行第一步在於認清心識的運作，避免「愚者難分識與根」的誤區：

根（門戶）： 六根（眼耳鼻舌身意）是純粹的映照功能，如鏡照物，不生煩惱。

識（分別）： 六識是依根產生的判斷（美醜、好惡），是虛妄生滅的來源。

思（動力）： 「思心所」是業力的總工程師，意志的導向決定了生命的品質。

修行策略： 「捨識用根」。放下主觀的分別判斷，回歸純粹的覺照力。

二、 哲學架構：八識與三大範疇

知識論（前六識）： 修正我們「看世界」的方法，看破知見的虛妄。

人生觀（第七識）： 轉化「我執」為平等慈悲，打破自私的生命底色。

宇宙論（第八識）： 體悟「萬法唯識」，明白宇宙萬物皆是心靈種子的變現。

三、 經典研修：當代人的心靈指南

生命短促，應挑選最能與生活結合的了義經典：

《勝鬘經》： 建立自信與願力。肯定內在「如來藏」清淨不染，適合在家人與女性修學者，透過「十大受」在職場與生活中建立尊嚴。

《維摩詰經》： 磨練入世智慧。學習「不二法門」，在繁雜塵世中體驗不思議解脫。

《金剛經》： 執行心理減法。練習「應無所住」，截斷焦慮與執著。

四、 實踐法門：方便直接的「明心見性」

現代人最適合「直指人心」的修持：

認取能知：觀察念頭（所知）的起伏，安住於那個「知道念頭」的覺性（能知）。

耳根圓通：在喧囂中不隨聲音流轉，反聞自性。

正念生活：身在哪裡，心在哪裡，將工作轉化為禪定。

【工具指南：如何有效使用推薦資源】

突破文言文：CBETA Online 電子佛典

查詞： 閱讀時遇到不懂的名相（如：如來藏），直接點擊該詞，視窗右側會跳出《佛光大辭典》等多部字典的解釋。

對照： 搜尋經典（如《勝鬘經》），利用其「現代標點」版，能大幅提升閱讀節奏感。

深化導讀：法鼓山聖嚴法師講錄

如何使用：

在法鼓山官網或 YouTube 搜尋「勝鬘經 聖嚴法師」。

法師的特色是「以現代語解古代義」，他會將「十大受」結合現代倫理說明。建議先聽一遍講座，再回頭讀原文，語言障礙將消失 80%。

系統研究：佛教電腦資訊庫 (CBETA)

如何使用：

若想深入「八識規矩頌」或「唯識」，可在搜尋欄輸入關鍵字。

利用其「引用功能」，可以快速找到該經文在其他經典中的對應說明（如《勝鬘經》在《楞伽經》中的深化）。

實踐導引：法鼓山禪修中心

如何使用：

搜尋「五分鐘禪」或「八式動禪」。

這些工具是「捨識用根」的具體操課。現代人無需長坐，透過短時間的身體覺察，即可體會「根」與「識」的脫離。

結語建議：

修行不需要博覽群書，而需「一門深入」。建議從 《勝鬘經》 開始，配合 聖嚴法師的白話講記，每日練習 5 分鐘耳根圓通。這套「理論+經典+工具」的組合，將助您在有限生命中，獲得最直接的生命轉化。