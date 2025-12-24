佛子聞思修8---愚者難分識與根
「根」、「識」的差別作用？
何謂「捨識用根」？
為何「思」是造作業力的關鍵？
為何前六識是「知識論」、第七識主管「人生觀」、第八識則是「宇宙論」？
以《八識規矩頌》與《楞嚴經》為核心，將深奧的唯識學理轉化為現代哲學與修行實踐的架構。
唯識心經：從認知錯覺到生命實相的徹底轉化
導言：愚者的困局
在唯識學的經典名句「愚者難分識與根」中，「愚者」並非指智力低落，而是指在修行認知上尚未破除「我法二執」的凡夫與二乘人（聲聞、緣覺）。他們在認知過程中，無法分辨生理感官的「映射功能」與心理意識的「分別作用」，導致終生受困於情緒與業力的輪迴。
一、 辨析：根與識的差別作用
要解開輪迴的鎖鏈，首要任務是釐清感官（根）與覺知（識）的本質差異：
a.根（六根）：生命的門戶
本質：包含物理性的器官（扶塵根）與微細的感知系統（淨色根）。
作用：僅負責「映照」境界。如同鏡子照物，它是無分別、常住不動的「見性」與「聞性」。
b.識（六識）：動盪的投影
1.本質： 依附根而起的心理功能。
2.作用： 負責「了別」與「分別」。它在感官接收訊息後，立即進行美醜、好惡、是非的判斷，是虛妄生滅的「妄心」。
核心區別： 根是「現量」（直覺映照），不落名言；識是「比量」或「非量」（主觀判斷），充滿執著。
二、 修行：捨識用根的轉化法門
源於《楞嚴經》的修行核心——「捨識用根」，是轉凡成聖的關鍵路徑：
捨識： 並非廢除感官，而是「捨棄分別心」。當外境現前時，截斷第六意識的貪愛與嗔恨，不讓主觀判斷主導生命。
用根： 回歸到感官最初、最純粹的「覺知力」。練習「看只是看，聽只是聽」，保持那份靈靈覺覺的本性，而不隨境轉。
關鍵樞紐——「思」： 業力的本質在於「思」心所（意志）。「思」是造業的總工程師，透過轉化「思」的動機，才能真正實踐「捨識」並清淨業障。
三、 哲學架構：八識與三大範疇
將唯識學對應至現代哲學，可呈現出一幅完整的生命地圖：
前六識：知識論 (Epistemology)
探討「我們如何認識世界」。前六識建立了感官經驗與知識體系，但修行提醒我們：我們所認識的並非世界的真理，而是被識所編碼過的「影像」。
第七識：人生觀 (Philosophy of Life)
探討「我與世界的關係」。第七識（末那識）恆審思量，執著自我，是自私與我執的根源。轉化第七識為「平等性智」，人生觀即能從「自我中心」昇華為「同體大悲」。
第八識：宇宙論 (Cosmology)
探討「存在的終極真相」。第八識（阿賴耶識）含藏萬法種子。宇宙山河大地並非外在實有，而是第八識的集體投影。理解此點，即能體證「萬法唯心」的終極宇宙實相。
四、 總結：實踐啟示
在資訊爆炸與人工智慧盛行年代，唯識學提供了回歸心靈主權的解藥：
生活中實踐： 透過禪修資訊網或相關課程，練習在日常接觸外境的「第一秒鐘」保持「用根」的覺照。
生命中轉化： 明白業力源於起心動念的「思」，進而有意識地選擇良善的動機。
宇宙中安住： 體悟八識規矩，從狹隘的知識論（六識）與偏差的人生觀（七識），回歸到寬廣的宇宙論（八識）智慧。
這套體系引導我們：從識的幻影中解脫，回歸到根的自性，最終圓滿大圓鏡智的覺悟人生。
