佛子聞思修9---「根」與「識」深探
「愚者難分識與根」這句話源於《八識規矩頌》前的經文，同時也是《楞嚴經》的核心思想之一，意在指出凡夫、外道乃至二乘人在修行認知上的盲點：難以分辨生理感官（根）與心理作用（識）的本質差異。
※「根」與「識」的差別作用
在佛教唯識學及《楞嚴經》的脈絡中，「根」與「識」有著根本區別：
根：映照與媒介
「根」（六根：眼、耳、鼻、舌、身、意）指的是感官的機能或基礎。它分為兩部分：
扶塵根： 即我們肉眼可見的五官（眼球、耳廓等），屬於物質層面。
淨色根（勝義根）： 位於身體內部、極其微細的生理組織（類似神經系統）。
作用： 根的作用是「照境」，如同鏡子般純粹、被動地映照外界訊息。它只負責接收物理訊號，不具備判斷或思維的能力。
識：了別與分別
「識」（六識：眼識、耳識……意識）指的是依附根而生起的覺知功能與心裡作用。
作用： 識的作用是「了別」（了知並分別）。它在接收到根傳來的訊息後，會立即進行判斷、分析，並產生愛惡、美醜、是非、取捨等情緒與執著。
核心區別
特性
根 (六根)
識 (六識)
本質
物質性（色法）、工具
精神性（心法）、認知
功能
映照、接收（現量）
分別、判斷（比量、非量）
狀態
無分別、常住不動（根性）
有生滅、虛妄不實
比喻
清淨的鏡子
鏡子上的灰塵或幻影
※為何「愚者難分」？
凡夫與二乘人之所以難分根識，是因為兩者運作極其迅速且緊密相連。識依根而起，根助識生，讓人誤以為感官接收就是心理作用的全部，無法察覺根性中那份不生不滅的覺知本體。
※何謂「捨識用根」？
「捨識用根」是《楞嚴經》提出的核心修行法門，旨在轉化凡夫的生滅妄心，回歸不生不滅的真心自性。
捨識：放下主觀判斷
「捨識」並非要停止思考，而是要放下第六意識以降的虛妄分別心、主觀成見與情緒執著。
實踐： 當感官接觸外境時，停止落入「好壞、美醜、喜歡、討厭」等二元對立的判斷。截斷由「識」所引發的貪、嗔、癡連鎖反應。
用根：回歸純粹覺知
「用根」是指回歸到感官最初、最純粹的「覺知力」，即所謂的「見性」（眼睛能見的本性）、「聞性」（耳朵能聞的本性）。
實踐： 將心安住於「現量」的感知狀態。看的時候，就只是清楚地「看見」；聽的時候，就只是清淨地「聽聞」。這種狀態是超越意識分別的，清明而寂靜。
修行境界
透過「捨識用根」，修行者能從「隨識流轉」（被外境牽著鼻子走）轉為「旋根達性」（回歸自性本體），體悟到那個不因外境有無而增減、常住不動的真如自性。這也是觀音菩薩「耳根圓通法門」的核心精髓。
實踐應用
無論是依循《八識規矩頌》對心識的微細觀察，還是依循《楞嚴經》的「捨識用根」法門，目的都是為了破除迷執：
日常練習： 在吃飯、走路、工作時，嘗試將注意力拉回當下的「感知」本身，而不隨意念起舞。
禪修指引： 透過法鼓山等佛教團體的禪修課程，學習如何觀察念頭、安住身心，逐步實踐「知而無住」的境界。
※還可以更深入廣泛就所有經文詳細剖析解說嗎？
「愚者難分識與根」不僅是唯識學的學理辨析，更是《楞嚴經》中轉凡成聖的修行核心。若要從經文深度剖析，必須從
唯識宗的「差別論」與楞嚴經的「修行論」兩大系統切入。
一、 經文深度剖析：「識」與「根」的本質差別
在《八識規矩頌》中，玄奘大師指出前五識的生起必須具備特定因緣。
根：從「物質媒介」到「不生滅性」
唯識學定義（差別作用）：根分為「扶塵根」（肉眼可見器官）與「淨色根」（微細神經組織）。其作用是「增上緣」，負責「照境」，即單純地反映外界物理現象，如攝影機鏡頭。
楞嚴經定義（根之性）：根的背後有一份「根性」（如見性、聞性），它是「不生不滅」的。經中「十番顯見」即在說明：即便眼睛（根）閉上，那份「能見的性質」並未消失。
識：從「了別功能」到「生滅妄想」
唯識學定義（差別作用）：識是「心法」，具備「了別」功能。前五識對境產生「現量」感知（直覺），隨後第六意識介入進行「比量」（分析判斷）。
楞嚴經定義（妄想心）：識被視為「生滅心」。因為它依境界而生（如見花才有花識），隨境界而滅，是虛妄不實的影像分別。
為何稱二乘人為「愚者」？
《八識規矩頌》補註云：「此言小乘愚法聲聞，不知根之與識各有種子現行。」
認知局限：二乘人雖能斷除煩惱，但未能體悟萬法唯識。他們誤以為根（色法）能生識（心法），不知兩者皆源於第八識（阿賴耶識）的種子。
混淆真相：由於「識」必依「根」而起，且同步運作，他們難以分辨哪部分是生理的反應（根），哪部分是心靈的分別（識）。
二、 核心修行法門：何謂「捨識用根」？
此語源於明代交光大師在《楞嚴正脈疏》中的主張，意在導引修行者直接切入真心。
捨識（捨棄生滅分別）
並非要把心識廢掉，而是「不用」其分別與執著的功能。
不隨境轉：面對順境不生貪愛，面對逆境不生嗔恨。截斷「識」對色、聲、香、味、觸的二元對立解讀。
離妄想：捨棄那種依附於過去記憶與未來期待的「獨頭意識」。
用根（依止不生滅性）
指使用六根中那份「靈靈覺覺的本性」。
見性見、聞性聞：當你聽聲音時，不聽聲音的「含義」（識），而是去覺照那個「能聽的覺性」（根性）。聲音響時，覺性在；聲音滅時，覺性依然存在。
旋聞與性：如觀音菩薩的耳根圓通，將注意力從「外在的聲音」轉向「內在的聞性」，最終達到「動靜二相，了然不生」。
三、 綜合實踐指南：從經文到生活
若要將此高深的經文應用於 2025 年的日常生活，可參考以下步驟：
現量觀察：練習在看見事物（如手機、路人）的「第一秒鐘」，僅停留在「看見」的生理事實（用根），不要立刻啟動「這好舊、那人穿搭很醜」的評價（捨識）。
根性覺照：當情緒生起時，反觀那個能觀察情緒的「覺知力」。情緒有生滅，但「能覺知的心」始終如如不動。
輔助方法：對於一般大眾，若難以直接「捨識用根」，大德建議可輔以淨宗念佛法門或禪修課程。將分別心統一在佛號上，亦能達到「以一念代萬念」、進而契入根性的效果。
總結剖析：
「根」是真心的門戶，「識」是妄想的灰塵。愚者在門戶前被灰塵迷了眼，而智者則透過門戶（根性）直視法界真性。
