佛山一高中103人感染諾羅 官方介入處理、校方急消毒

大陸廣東佛山三水區一所學校爆發大規模諾羅病毒感染。截至今（17）日上午8時，佛山市華大星暉高級中學共有103名師生確診感染，所有病例目前病情穩定，未出現危急或死亡個案。

根據大陸官媒《新華社》，當地衛健部門指出，該校日前有學生陸續出現身體不適症狀，疾控部門進行採樣調查後，初步認定是感染諾羅病毒所引起。多部門已迅速啟動應急響應機制，第一時間到現場處理，展開流行病學調查，並加強消毒專業指導和行政協調工作。

校方也展開校園消毒殺菌工作，嚴格落實晨午檢、因病缺勤登記追蹤等制度。

另據官媒《中新社》「國是直通車」等介紹，諾羅病毒是導致急性胃腸炎的最主要病原體，感染後常見症狀包括嘔吐和腹瀉。世界衛生組織（WHO）估計，諾羅病毒每年導致全球6.85億例腹瀉病例。廣東省疾控中心資料顯示，每年10月至次年3月為廣東省諾羅病毒感染流行季，學校、托幼機構等場所屬於疫情發生和傳播的高風險環境。

諾羅病毒目前沒有疫苗、沒有特效藥，僅能依靠支持治療，但它卻能輕易讓一個學校、一個公司，甚至一艘遊輪的人群集體中招。由於傳播速度快、防控難度大，諾羅病毒被稱為「已知傳染性最強的病毒之一」、「最難防控的病毒之一」，堪稱病毒界的「魔童」。不過，諾羅屬於自限性疾病，多數患者症狀輕微，通常在1至3天內可自行恢復。

