佛州下「綠鬣蜥雨」？！寒流來襲全凍僵 趁機撲殺5千隻

美國佛州近日寒流來襲，大量綠鬣蜥被凍僵掉落地面。翻攝Redline Iguana Removal/miamiherald.com



美國佛州最近遭受10年一遇的冰風暴，氣溫驟降至攝氏4度左右，意外成為撲殺外來物種綠鬣蜥的好時機。由於綠鬣蜥在低溫下會凍僵昏厥，當地地面上出現許多掉落綠鬣蜥，兩天內已有5千多隻「冷凍綠鬣蜥」被安樂死處置。

受到寒流影響，佛州南部本月1、2日氣溫降至華氏40度左右(約攝氏4.4度)，體感溫度更是降至攝氏零度以下。一般來說，屬於冷血動物的綠鬣蜥會在氣溫降至攝氏4度時，因神經系統停止運作而陷入僵死狀態，並因此從攀居的樹上掉落地面。

廣告 廣告

美國佛州近日寒流來襲，大量綠鬣蜥被凍僵掉落地面。翻攝Redline Iguana Removal/miamiherald.com

由於綠鬣蜥在佛州屬於外來物種，被列為可合法獵殺生物，當局特別在這兩天寒流來襲期間放寬規定，允許一般民眾撿拾住家院內或地面上被凍僵的綠鬣蜥，交由相關單位進行處置。

專門負責獵殺綠鬣蜥的威爾金斯（Blake Wilkins）向媒體表示，他的團隊在短短兩天內就抓到近3千隻綠鬣蜥。他說：「雖然我們知道天氣會變得很冷，但當我們看到這麼多隻被凍僵時，還是很驚訝。」

威爾金斯研判，這幾千隻綠鬣蜥中約有5成已經被徹底凍死，但仍有5成可能在氣溫回溫時恢復生機。

佛州漁業暨野生動物保育署（FWC）表示，目前該單位已收到5195隻綠鬣蜥。部分會交給有允許飼養執照的機構，部分可能在佛州以外地區販售，而剩餘的則會進行「人道處死」。

更多太報報導

日本大選撞寒流 投票所恐提前關閉、開票最快9日完成

最新民調：日本執政聯盟席次上看逾6成 大雪添不確定性

公開力挺高市早苗！川普稱日本眾院大選「非常重要」 預告她3月19日訪白宮