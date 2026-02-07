佛州冷到「下鬣蜥雨」！23歲男撿屍做成塔可料理 網討論炸鍋

美國一名男子把凍僵的鬣蜥撿走，製作成塔可分享到社群引發網友熱議。（圖／翻攝自臉書／Gray Davis）

美國南部近期遭遇強烈寒流侵襲，連氣候向來溫暖的佛羅里達州也未能倖免，竟有「下鬣蜥雨」的特殊景象。當地一名23歲男子戴維斯（Gray Davis）將掉在地上的鬣蜥屍體帶回家料理，製作成塔可，並將成果分享至社群，短時間竟吸引超過2000萬次觀看。

根據外媒《Fox News》報導，來自佛羅里達州一名23歲男子戴維斯（Gray Davis）平時經營自媒體，近期當地因寒流出現「下鬣蜥雨」的特殊景象，他靈機一動想用這些鬣蜥拍片衝人氣。戴維斯在影片中指出，每逢寒流來襲，佛州不少居民都會趁機移除鬣蜥，以控制其數量，避免對生態造成破壞；他也提到，鬣蜥因肉質口感類似雞肉，被戲稱為「樹上的雞」，與其丟棄不如善加利用，於是決定將其做成塔可。

在影片中，戴維斯先將鬣蜥肉放入鑄鐵鍋中，加入洋蔥、大蒜、鹽與月桂葉，小火燉煮約30分鐘。戴維斯事後透露，在處理過程中發現這隻鬣蜥體內竟有20多顆蛋，認為移除一隻個體，等同於減少未來大量族群繁衍，對環境有正面助益。加上戴維斯秉持不浪費食材的理念，還嘗試保存蜥蜴皮，並將蜥蜴蛋製成沾醬。

戴維斯先將蛋煮至半熟，再與酪梨、大蒜、橄欖油、鹽與萊姆汁放入果汁機攪打，製成綠色醬料，最後灑上黑胡椒與萊姆點綴。接著，戴維斯將去骨的蜥蜴肉調味後下鍋煎至酥脆，鋪在玉米餅上，搭配醃漬紅洋蔥、墨西哥辣椒與香菜，最後淋上特製醬料完成。

影片曝光後，網友反應兩極，有人讚賞其料理手法，也有人對將蜥蜴蛋一同食用感到不適，相關留言引發熱議；據悉，依佛州法律，居民可人道撲殺具破壞性的外來種鬣蜥。戴維斯也表示，自己長期推廣在地飲食與永續理念，過去曾以多種外來種如緬甸蟒、獅子魚等入菜，強調「如果無法消滅牠們，那就吃掉牠們」。

