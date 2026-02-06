佛州急凍下「綠鬣蜥雨」！當局撲殺5000隻 居民入菜「佛州男人披薩」

編譯張渝萍／綜合報導

美國佛州急凍，竟下起「綠鬣蜥雨」！以陽光沙灘著名的佛州，目前因罕見寒流，上周末遭遇氣溫僅0至4度的低溫警報，想不到這讓不少綠鬣蜥因低溫陷入「冷昏迷」，大量綠鬣蜥從樹上掉落，地上滿是僵直無法動彈的綠鬣蜥。

報導指，因綠鬣蜥為外來種會破壞當地生態，因此當局允許民眾與專業病蟲防治公司將「急凍綠鬣蜥」送去安樂死，甚至有當地人將綠鬣蜥做成披薩，並將這道料理取名「佛州男人披薩」。

捕捉綠鬣蜥的男子伊茲奎艾多（Ryan Izquierdo）就保留幾隻冷凍鬣蜥，將牠們做成「佛州男人披薩」。（圖／翻攝自IG平台@ryan_izquierdo）

Falling iguana, North Miami Beach, 1/22/25 pic.twitter.com/m33qqplD5f — Jothar Hillpeople (@jothar) January 26, 2025

氣溫急降 綠鬣蜥冷昏迷

綜合《衛報》、今日美國與CBS報導，佛州在2日至3日遇低溫警報，當地氣溫降至0至4度。氣溫一向和煦的佛州，是綠鬣蜥棲息據點，然而氣溫突降讓這些變溫動物因低溫陷入僵直無法動彈的「冷昏迷」（cold-stunned）狀態，紛紛從樹上掉落。

這些綠鬣蜥其實仍有生命跡象，牠們通常會在氣溫降至0至7度時，進入低溫昏迷狀態，可持續數天，待氣溫回升，綠鬣蜥就會恢復活動；然而，在恢復之前，這些無法動彈的綠鬣蜥非常脆弱，特別容易被捕殺、成為其他動物的獵物。

綠鬣蜥通常會在氣溫降至0至7度時，進入低溫昏迷狀態，可持續數天，待氣溫回暖就會恢復活動。（圖／翻攝自X平台 @DanEBoy09）

綠鬣蜥屬外來種 當局趁機撲殺

而在佛州，包括綠鬣蜥在內的鬣蜥其實屬於外來種，有害於當地生態系，也被認為會破壞人行道、防波堤等基礎設施，同時大量啃食原生植物與花卉。因此這次急凍綠鬣蜥也成為當局獵殺的好時機。

佛羅里達魚類與野生動物保護委員會（FWC）於2月1日與2日發布行政命令，允許民眾在無需許可的情況下，從野外移除仍存活但因低溫僵直的綠鬣蜥，並將捕捉到的綠鬣蜥送往FWC辦公地點，將以人道方式安樂死，或在部分情況下作為活體動物販售。

Hladni talas koji je zahvatio Floridu izazvao je neobičan prizor: ‘zaleđene’ iguane zbog niskih temperatura padaju sa drveća 🌴🦎 pic.twitter.com/H8Z03PiCii — BBC NEWS na srpskom (@bbcnasrpskom) February 6, 2026

目前當局已對超過5000隻鬣蜥進行安樂死處理，並且已結束收集綠鬣蜥，因此若之後繼續捕捉者，需自行以人道方式移除或自行烹調食用。

美國佛州急凍，竟下起「綠鬣蜥雨」。（圖／翻攝自X平台 @DanEBoy09）

在佛州，包括綠鬣蜥在內的鬣蜥其實屬於外來種，當局趁機撲殺逾5000隻。（圖／翻攝自X平台 @DanEBoy09）

當地居民入菜做成披薩

截至4日，南佛羅里達氣溫回升後，有數千隻未被捕捉的「冷凍綠鬣蜥」因回暖而恢復活動。

這場「冷凍綠鬣蜥雨」也成為當地人的特殊食材。一名捕捉綠鬣蜥的男子伊茲奎艾多（Ryan Izquierdo）就保留幾隻冷凍鬣蜥，將牠們做成「佛州男人披薩」（Florida Man Pizza），成為當地「季節限定」特色食物。

