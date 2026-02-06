佛州急凍綠鬣蜥假死 網紅撿屍做綠鬣蜥Taco

一名網紅撿到一隻假死的綠鬣蜥，結果把牠做成綠鬣蜥Taco。（示意圖／Pexels）





美國佛羅里達州受到寒流影響，綠鬣蜥會因為低溫就僵硬不動，從樹上墜落，一名網紅撿到一隻假死的綠鬣蜥，結果把牠做成綠鬣蜥Taco。

網紅Gray Davis：「最近佛羅里達很冷，綠鬣蜥從樹上掉下來。」

美國網紅Gray Davis手上拿著假死的綠鬣蜥，他表示綠鬣蜥應該是凍僵，因為美國佛羅里達州迎來寒流出現低溫，綠鬣蜥都從樹上掉落，這名網紅沒把綠鬣蜥交給相關單位處理，而是把牠變成料理。網紅Gray Davis：「首先先煮一鍋水，裡面加入蒜頭、洋蔥、月桂。」

緊接著把綠鬣蜥的肉去腥，調味後拿去煎，最後放入Taco餅皮，再加上醬料及擺盤。而綠鬣蜥體內有20顆左右的蛋，他也把這些蛋燙到半熟跟酪梨打成醬，配著Taco吃。網紅Gray Davis：「它看起來很好吃。」

Gray Davis並沒有明說，吃下去口感如何，只是不斷發出讚嘆，建議大家嘗試看看，但是很多網友還是覺得，先用眼睛吃就好，實際先等等。



