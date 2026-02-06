佛州急凍 5千多隻綠鬣蜥輕易「手到擒來」

佛羅里達州原本綠鬣蜥為患，2月初突然一場寒流來襲，把這些綠鬣蜥都給凍僵了，當地民眾輕易「手到擒來」。

美國佛羅里達州最近遭受10年一遇的冰風暴侵襲，氣溫驟降到攝氏4度左右，意外成為撲殺外來物種「綠鬣蜥」的好時機。由於綠鬣蜥是冷血動物，在低溫下會凍僵昏厥，當地地面上掉落了許多綠鬣蜥。總計兩天之內，已經有5千多隻凍僵了的綠鬣蜥，被安樂死。（葉柏毅報導）

佛羅里達州南部，2月1、2日，受到寒流影響，氣溫驟降，大約只有攝氏4度，而體感溫度更是降至攝氏零度以下。一般來說，屬於冷血動物的綠鬣蜥，在氣溫降到攝氏4度時，神經系統就會停止運作，陷入僵死狀態，因此就會從攀居的樹上掉落。

佛州與台灣一樣，綠鬣蜥都是外來物種，也苦於撲滅不易，可以合法獵殺。當局特別在寒流來襲這幾天，放寬規定，允許一般民眾撿拾住家院內或地面上被凍僵的綠鬣蜥，交由相關單位進行處置。

佛州「魚類與野生動物保育委員會」（FWC）表示，他們目前已經收到5195隻綠鬣蜥。部分會交給有飼養執照的機構飼養，剩餘的綠鬣蜥，則會安樂死。