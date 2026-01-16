佛州擬徵OnlyFans50%罪惡稅！「21歲處女」估失血13億 她笑：搬家就好

國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州共和黨州長參選人費希白克（James Fishback）。（圖／翻攝自IG）

美國佛羅里達州共和黨州長參選人費希白克（James Fishback）近日拋出震撼政見，誓言當選後將對情色平台「OnlyFans」的創作者課徵高達50%的「罪惡稅」，旨在遏止色情產業發展，並將預估的2億美元稅收用於改善學校營養午餐。此舉引發業界譁然，年收高達9500萬美元（約新台幣31億元）的頂級網美蘇菲（Sophie Rain）痛批政策荒謬；另一名創作者安雅則淡定表示，若政策實施，「大不了搬離佛州」。

有意角逐共和黨佛州州長黨內初選的費希白克，近期將矛頭對準蓬勃發展的數位色情產業。他公開表示，不願見到原本能成為母親的年輕女性，在網路上向變態男性出賣身體，也不希望耳根子軟的年輕基督徒受到淫慾思想的扭曲與荼毒。因此，他提出「罪惡稅」政見，計畫在當選後針對OnlyFans平台的網美收入課徵50%重稅。費希白克估算，此舉不僅能抑制色情行業擴張，每年還能為佛州帶來約2億美元（約新台幣63億元）的額外稅收，將全數挹注於改善公立學校的營養午餐品質。

蘇菲（Sophie Rain）（圖／翻攝自IG）

此言一出，立即在網紅圈引發強烈反彈。自稱仍是處女、在「OnlyFans」擁有驚人吸金能力的頂級創作者蘇菲（Sophie Rain）便重砲抨擊。據統計，年僅21歲的蘇菲在2023至2025年間，靠著經營平台狂撈9500萬美元（約新台幣30億元），其收入甚至超越NBA頂級球星詹姆斯（LeBron James）。若依照費希白克的稅改方案，蘇菲恐面臨高達4200萬美元（約新台幣13.3億元）的巨額稅單。對此，蘇菲氣憤回應：「這是我聽過最蠢的事！我原本就有繳稅，金額高達數百萬美元，針對特定行業加稅根本不合理。」

安雅（Anya Lacey）（圖／翻攝自IG）

另一位自稱收入位居平台前0.1%的19歲網美安雅（Anya Lacey）也加入戰局。身為佛州在地人的她反諷，邁阿密的繁榮本就與古柯鹼貿易史脫不了關係，政府為何不優先針對酒精、大麻或脫衣舞俱樂部課稅？對於高達50%的稅率威脅，安雅則顯得老神在在，她笑稱這並不會影響她的荷包，「萬一真的被課稅，大不了離開這裡（佛州）就行了。」

