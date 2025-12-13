佛州男拒盤查猛飆「時速193公里」 失控撞船遭壓制逮

美國佛羅里達州一名男子，日前遭到警方盤查，卻突然高速狂飆時速193公里讓警方追逐。（示意圖／unsplash）





美國佛羅里達州一名男子，日前遭到警方盤查，卻突然高速狂飆時速193公里讓警方追逐，最終失控撞上船隻後，被警方拖下車壓制逮捕。

我撞....我再撞，這名駕駛的車輛被夾在中間，動彈不得才肯就範。

美國佛羅里達州，日前發生這起超瘋狂的高速追逐戰。警方使出攔截戰術卻失敗撞上路標。這名飆車狂是一名23歲男子史密瑟斯，警方表示當時他的車速高達每小時193公里。

CNN記者史坦伍德：「州警與礁島群警員表示，史密瑟斯一路向南行駛，完全沒有停下來。」史密瑟斯不斷蛇行，穿梭在車陣之中險象環生。



追逐過程中還突然大迴轉，直接衝進公園再繞行返回道路，最終失控猛力撞上一艘船隻，警方立刻上前，將人拖下車制伏。



根據警方報告，嫌犯被捕時天色陰暗，卻仍戴著深色太陽眼鏡，神情焦躁明顯坐立不安。目前這名男子已遭拘留並面臨包括逃逸，以及拒絕警方攔查等多項指控。

