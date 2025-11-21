佛州迪士尼度假村又傳遊客身亡！ 一個月內「已發生5起」

華特迪士尼世界度假區一個月內接連傳出5起死亡事件。（示意圖／翻攝自Pixabay）

橘郡法醫辦公室19日證實，8日一名遊客在美國佛羅里達州的迪士尼薩拉托加斯普林斯水療度假村（Disney's Saratoga Springs Resort & Spa）倒地後宣告死亡，遺體最終移交給死者的私人醫生，詳細死因並未公布。這起事件是華特迪士尼世界度假區（Walt Disney World Resort）一個月內發生的第5起死亡事件，引發外界討論。

綜合外媒報導，消息最早由追蹤迪士尼園區即時警情的X帳號「Walt Disney World: Active Calls」曝光。該帳號指出，11月8日下午3時18分，他們接獲通報稱「薩拉托加溫泉度假村有人倒下」，幾分鐘後再度更新消息「人已死亡」。

廣告 廣告

對此，橘郡法醫辦公室19日證實「雖然迪士尼薩拉託加溫泉度假村發生了一起死亡事件，但我們拒絕管轄」，並表示死者遺體已移交給死者的私人醫生，至於詳細死因並未公布。

據悉，迪士尼世界度假區一個月內已發生5起死亡事件。10月14日，一名31歲迪士尼鐵粉艾奎茲（Summer Equitz）在迪士尼當代度假村（Disney's Contemporary Resort）疑似輕生身亡；10月21日，一名60多歲男性在迪士尼荒野營地度假村（Disney's Fort Wilderness Resort & Campground）因身體既有疾病去世；10月23日，當代度假村再次發生意外，一名28歲美式足球裁判柯恩（Matthew Alec Cohn）從12樓墜落，被認定為自殺；11月2日，一名40多歲女性在迪士尼流行世紀度假村（Disney's Pop Century Resort）失去意識後送醫不治。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

帳戶20年未用遭誤匯！媽媽反被告侵占 家屬喊冤：我們要為你的錯誤買單？

獨／勞動部公文讓法官、檢察官哭笑不得 竟要求開庭別太密集以免律師過勞

SWAG頻收爭議人物！證實邀粿粿直播 昔拒絕孫生原因曝光