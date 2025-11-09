佛州週末夜傳憾事！為躲警方追捕汽車失控撞進酒吧 4死11傷

美國佛羅里達州驚傳汽車衝撞事件。事發於坦帕市（Tampa）一個以夜生活和遊客聞名的歷史街區，一輛汽車因為逃避警方追捕，失控撞入一家酒吧，由於當時正值且週末夜晚，人潮眾多，事故也造成4人死亡、11人受傷。

佛州一輛汽車為躲避警方追捕，失控撞進路邊酒吧。（圖／美聯社）

坦帕警察局聲明指出，當地時間凌晨12點40分左右，一架空中巡邏隊發現這輛銀色轎車在高速公路上蛇行，先前還有目擊者看到它在另一個街區飆車。佛羅里達州公路巡警隨後追上該車，並嘗試進行PIT機動（撞擊後擋泥板使車輛打滑），但未能成功。

警方表示，當車輛高速駛向市中心附近的歷史悠久的伊博爾城時，該車脫離了高速公路巡警的控制，最終駕駛失控，撞倒了位於第七街的布拉德利酒吧外的十幾人。事故現場造成三人當場死亡，另有一人送醫後不治。

截至8日下午，兩名傷者傷勢危急仍在醫院接受治療，七人情況穩定，兩人已接受治療並出院。此外，還有兩人僅受輕傷，拒絕在現場接受治療。

坦帕警察局長伯考（Lee Bercaw）在聲明中表示：「今天早上發生的這起悲劇毫無意義，我們向遇難者家屬和所有受影響的人表示慰問。」

警方已確認嫌疑人為22歲的西拉斯桑普森（Silas Sampson），他於8日被捕，目前被關押在希爾斯伯勒縣監獄。法庭文件顯示，桑普森被控四項車輛殺人罪和四項加重逃脫或拒捕致人重傷或死亡罪，均為一級重罪。目前尚無人登記為桑普森的辯護律師。

坦帕市長卡斯特（Jane Castor）在社群媒體上發文表示：「我們全城都沉浸在失去親人的悲痛之中。」

近年來，美國多個州和地方機構一直在努力限制高速追車行為，以保護平民和執法人員的安全。由於死亡人數上升，美國司法部資助的2023年研究呼籲減少追車行為，認為其危險性往往超過了立即逮捕嫌疑人的必要性。儘管如此，佛羅里達州公路巡邏隊仍放寬了對汽車追逐和PIT機動的限制。

