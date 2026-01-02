佛州25年最冷跨年夜！綠鬣蜥慘被凍僵掉樹下

▲美國佛州近日寒流來襲，氣溫降至攝氏零下4度，氣象學家PO出綠鬣蜥被凍僵、從樹上掉下來的照片。（圖／翻攝自Ｘ／@MattDevittWX）

[NOWnews今日新聞] 美國佛羅里達州在去年最後幾天，氣溫降至攝氏4度至零下6度左右的低溫，成近25年來西南佛州最冷的新年前夕。有氣象學家在社群分享，冷血動物綠鬣蜥凍到僵住，甚至從樹上摔下來掉在地上的照片。

據紐約郵報報導，2025年最後幾天，一股強烈冷鋒襲擊佛羅里達州，氣象預報顯示，佛羅里達州北部和中部氣溫將降至華氏20至30多度（約攝氏零下6.67度至零下1.1度），甚至佛羅里達州南部氣溫也將降至華氏40多度（約攝氏4.4度）。全州大部分地區都發佈霜凍預警、冰凍警告和寒冷天氣警報。佛羅里達州西南部官員表示，這是近25年來最冷的新年夜。佛羅里達州中部也經歷了20多年來最冷的年末氣溫。

強烈寒流不只影響當地人，連動物都受到影響，尤其是冷血動物更是被凍到瑟瑟發抖，甚至從樹上摔下來。氣象學家德維特（Matt Devitt）也在X上分享照片，邁爾斯堡一隻綠鬣蜥從樹上摔下來，四腳朝天躺在草地，當時氣溫已經驟降至華氏39度（約攝氏3.9度）。

邁阿密的氣象學家費德里科（Dylan Federico）也分享了一段影片，可以看到經過一夜嚴寒，一隻鬣蜥一動不動、無力地停在欄杆上，「邁阿密的鬣蜥都凍僵了！」當時南佛州部分地區的氣溫也已降至華氏40度左右。

報導指出，這些照片顯示佛羅里達州寒潮來襲的標誌性特徵，當氣溫低於的舒適範圍時，綠鬣蜥會暫時停止活動。由於鬣蜥是變溫動物，意味著牠們需要依靠外部熱源來調節體溫，當氣溫降至華氏40度左右、甚至更低時，牠們的代謝會急劇減慢，常常導致它們無法活動。當鬣蜥的肌肉僵硬時，棲息在樹上的鬣蜥可能會失去抓力，從高處墜落到地面，有時甚至從好幾層樓的高度墜落。

不過，當地野生動物官員也警告，不要認為這些綠鬣蜥已經死亡，許多情況下，一旦氣溫升高、有溫暖的陽光，有時只需幾個小時，這些動物就會恢復健康。雖然牠們看起來可能毫無生氣，但在室內取暖後，牠們會突然復活，用鋒利的爪子、牙齒和強壯的尾巴進行防禦。

不過綠鬣蜥在佛州是入侵物種，自幾十年前被引入後，就在當地扎根，會啃食植被、挖掘洞穴破壞堤防、人行道和景觀。

