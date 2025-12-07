佛心價沒催出票房！「藍仙子」舒華掌ACON主持棒 驚見入場率4成不到

ACON音樂節由Allen（左起）、Sui、舒華、李濬榮主持。翻攝自LINE TODAY直播



韓國頒獎典禮AAA（ Asia Artist Awards）昨落幕，緊急著今天（12/7）舉行ACON音樂節，雖然找來舒華、男團Cravity成員Allen兩名台灣出身的藝人主持，仍扛不住票房，入場率不到4成，3樓幾乎全是空座位。

ACON今晚5時在高雄世運主場館準時開場，第二次在這個舞台主持的舒華，以水藍色平口裙現身，露出纖細美腿，,絕美的仙子氣質，引起眾人驚呼，端莊地向大家打招呼：「大家好，我是舒華」。

美籍台裔的Allen則撂台語，「打給後，哇係馬蒔權，揪歡喜嘎打ㄍㄟ見面（大家好，我是馬蒔權，很高興跟大家見面）。」笑說不知道大家聽不聽得懂他的台語，觀眾回以熱烈掌聲打氣。另兩名主持人KiiiKiii的SUI、演員李濬榮也入境隨俗，用中文說哈囉。

從直播畫面可見，2、3樓座位有不少空位，露出綠色的座位顏色。翻攝自LINE TODAY直播

只是，雖然ACON祭出最低888元、最高3588元的佛心票價，從直播畫面可見，在可容納5.5萬人的場地，出現許多空座位，票房僅約4成左右，難與前一晚AAA頒獎典禮搶破頭的盛況比擬。

今晚演出陣容包括NEXZ、xikers、CRAVITY、KiiiKiii、KickFlip、SB19、AHOF、ASH ISLAND、ATEEZ、WOODZ、YENA、KISS OF LIFE、QWER等。

