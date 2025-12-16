佛心公司！《絲綢之歌》2026年首個DLC免費推出，《空洞騎士》登陸Switch 2版

獨立遊戲開發團隊 Team Cherry 在今年推出《空洞騎士：絲綢之歌》（Hollow Knight: Silksong）後引起話題。如今才 3 個月過去，官方在今日（16）突然投下震撼彈，正式宣布將於 2026 年推出名為「Sea of Sorrow」的大型擴充內容，這個以航海為主題的 DLC 將包含全新的探索區域、Boss 戰、道具...等，不只延續了主角大黃蜂的冒險之旅，還確認該更新將免費開放給所有玩家。此外還有關於一代《空洞騎士》的 Switch 2 版好消息。

在官方公告中，除了新作的免費更新計畫，經典一代《空洞騎士》也確定將登陸任天堂的新主機，推出 Switch 2 版。新版本將全面導入《絲綢之歌》的技術優化，支援更高的畫面解析度、高幀數模式以及升級後的畫面特效。對於已經擁有原版 Switch 版本的玩家，Team Cherry 大方承諾屆時將提供免費升級服務，讓老玩家能無痛轉移到新世代主機。

為了迎接 2026 年的雙重更新，開發團隊也確認《空洞騎士》目前名台的原始遊戲都會更新，加入新功能和修正錯誤。並且現有的 PC 平台 Steam 和 GOG 版本的《空洞騎士》玩家，已經能選擇公開測試版體驗許多更新內容，包含新增的 16:10 與 21:9 超寬螢幕支援功能。

Switch 2 版確認，老玩家免費升級。（圖源：Team Cherry ）

Team Cherry 表示，團隊將在短暫的假期休息後繼續全力衝刺，確保《絲綢之歌》的新 DLC 與《空洞騎士》Switch 2 版本都能在 2026 年順利與玩家見面。另一方面，Team Cherry 更首度公開《絲綢之歌》已經有超過 700 萬人購買，這數字不包含通過 Xbox Game Pass 遊玩的數百萬名玩家。