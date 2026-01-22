佛心房東身份曝！7坪套房…月租僅4700元「每日現煮早餐buffet：免費」

記者簡榮良／屏東報導

把租客當家人，根本人間觀世音菩薩！屏東縣長治鄉一棟5層樓、105間房的租屋學苑，緊鄰大仁科技大學及農科，約7坪套房月租僅4700元，還能申請租屋補助，最令人稱羨的是週一到週五供應免費現煮早餐buffet，每個月得多支出2.5萬元成本，房東卻甘之如飴。據悉，房東夫婦過去是台商，經營電子零件工廠，10年前回到故鄉，以照顧員工方式服務租客，每年辦尾牙抽獎，但發現租客時間難兜攏，才決定把經費用來提供免費早餐，這下都能雨露均霑。

約7坪套房月租僅4700元，還能申請租屋補助，最令人稱羨的是週一到週五供應免費現煮早餐buffet。（圖／翻攝自大仁e學苑臉書）

租屋學苑位在屏東縣長治鄉德和村德和路，騎機車至大仁科大約5分鐘，至農科最近約3分鐘，5層樓有105間套房，分為經濟房、標準房及精緻房，月租金4700元到1萬元左右，房間內基本床、書桌、衣櫃、冰箱、電視機、網路等一應俱全，有些套房還有獨立陽台。

而最令人稱羨的是周一到周五上午7時到9時提供免費早餐buffet，主餐每日供應不同，有炒麵、拌麵、蛋餅、蔥油餅、皮蛋瘦肉粥、蘿蔔糕、飯糰、薯條雞塊、蒸餃、火腿蛋吐司、肉包、銀絲捲、刈包，變化多。烤吐司沾醬則有巧克力、花生、蒜香、藍莓、草莓、奶酥等口味；不定期供應茶葉蛋、水煮蛋、玉米濃湯。飲料：研磨咖啡機現煮熱咖啡、冰紅茶、冰奶茶、冰豆漿、冰咖啡牛奶。

免費早餐每個月得多支出2.5萬元成本，房東卻甘之如飴。（圖／翻攝自大仁e學苑臉書）

周一到周五上午7時到9時提供免費早餐buffet，主餐每日供應不同，口味變化多。（圖／翻攝自大仁e學苑臉書）

租客睡眼惺忪下樓拿完早餐回房間吃，光一個月就能省下3000元，紛紛大讚房東佛心，甚至端午節還有肉粽、中秋節有月餅、冬至有湯圓，目前105間套房全滿，一房難求。

據悉，房東蔡姓夫妻曾是台商，經營電子零件工廠，10年前回家鄉經營租屋學苑，當起包租公婆，以照顧員工方式服務租客，每年都席開25桌，舉辦尾牙抽獎，後來發現大家時間難兜攏，因此將20多萬元經費用來提供免費早餐，這下都能雨露均霑。房東太太說，外界眼中不可能的事情，她決定每天提供早餐，「只要努力做，用心做，別人會感受到的！」。

目前105間套房全滿，一房難求。（圖／翻攝自大仁e學苑臉書）

