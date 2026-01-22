佛心百元價！第五市場「百元年菜」提前開賣

台中第五公有市場，連續14年推出百元年菜，只要1450元就能買到10樣年菜。（圖／東森新聞）





萬物其漲的時候，竟然還有機會用100元買年菜嗎？台中第五公有市場，連續14年推出百元年菜，只要1450元就能買到10樣年菜，其中還包含豬腳跟佛跳牆，如此佛心的價格，一開賣就吸引民眾前來搶購。

排骨酥、獅子頭、白菜滷，經典年菜擺滿整桌，搭配炸的金黃的蝦捲、甜不辣，讓人看得食指大動，標價幾乎都是100元。台中第五公有市場連續第14年在春節前，推出百元年菜，要讓民眾可以花最少的錢，吃到最懷念的古早味。

民眾：「我有買魚皮、白菜滷、頭路菜，還有炸紅燒肉，我第一次來買，就是看網路，他每年都有在介紹，然後我今年是第一年來看看，來試買看看。」

舊雨新知口耳相傳，越來越多人為了百元年菜慕名而來，購買全套10道菜，包含佛跳牆以及紹興醉豬腳，只要1450元，超級佛心的價格，百元年菜幾乎每年都供不應求。

民眾：「現在就可以吃了，不用等到過年，這樣的價位很可以啊，還滿平價、滿便宜的。」

雖然距離過年還有3個禮拜，但不少當地民眾在元旦過後就開始詢問，何時會開賣，因此今年第五市場加大備貨量，讓民眾從22日開始，就能提前購買。

台中第五市場自治會會長李西東：「每一樣都有漲，都漲了一成，但我們為了讓民眾，可以花少一點錢過個好年，所以百元年菜，一樣10項1450元沒有漲價。」

為了回饋鄉親，百元年菜繼續凍漲，工作人員包裝的手停不下來，預計隨著年關將近，需求逐漸上升，購買人潮也會跟著增加，希望大家都能荷包不失血，也能輕鬆過好年。

