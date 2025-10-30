佛心老闆周休三日！辦公室驚見員工「偷帶女孩子」氣炸：方便當隨便

根據勞動部2024年統計，我國總工時居世界主要各國第5高、亞洲主要各國第2，讓許多民眾紛紛喊苦，甚至在「公共政策網路參與平台」連署提案周休三日。一位經營小型設計公司的男子近日表示，為了讓員工可以好好休息、陪家人，他決定實施周休三日，沒想到有位員工偶爾趁著休假日，偷進公司吹冷氣、用電、吃零食，有一次甚至私帶外人進入辦公室，讓他直呼「給大家方便、大家當隨便」，貼文曝光後引發熱議，不少人紛紛直言是該員工有問題，建議他儘速開除。

原PO在Dcard發文指出，為了讓員工好好休息、好好陪家人，上班時能夠聚精會神，身為老闆的他開始嘗試周休三日，沒想到有位員工偶爾趁休假日偷進公司吹冷氣、用電、吃零食，還用印表機影印非公司業務、旅遊行程等資料，甚至是偷帶女孩子進公司，雖然兩人沒有發生關係，但身為老闆的原PO還是完全無法忍受。

原PO說明，該位員工經過約談後，給了一些若有似無的道歉跟輕描淡寫的解釋，他只好進一步找勞資顧問討論、白紙黑字明文規定制度，讓他相當無奈，「真沒想到小公司單純的初心給福利，也要弄得像大公司」，不過原PO也坦言，公司制度再完善，還是擋不了員工鑽漏洞的創意。

對此，許多網友紛紛回應，「與其說公司規範有漏洞，不如說藉機發現了這些有問題的員工，這些事根本不是正常有道德的人會做的，這跟下班偷水或是帶薪大便是不同層級的事情」、「怎麼看都是人的問題，把他踢了換一個比較實在」、「這看起來跟周休三日沒什麼關係，分明是人的問題」。

