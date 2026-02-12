佛心老闆撒21天超長年假！公告「禁加班、禁打擾」 暖心原因曝光

大陸中心／張尚辰報導

中國一間飲用水公司今年祭出超長連假，讓員工年假一路休到元宵節結束。（示意圖／翻攝自Pixabay）

中國河南洛陽宜陽縣一間飲用水公司今年春節放出「超長年假」，從2月11日一路休到3月3日元宵節，共計21天，3月4日才正式開工。老闆楊先生在公告中還特別強調，假期內不得安排加班、不得輪值，也不得打擾同事，相關規定曝光後引發討論。

根據陸媒《大河報》報導，公司負責人楊先生表示，員工自2月10日便已開始休假，廠區由自己家人協助照料。他提到，自己在飲用水產業深耕多年，期間也曾轉換跑道，現有公司成立於2024年10月。其實前兩年春節就已實施長假制度，今年只是再延長幾天，稱若營運表現理想，未來仍會朝此方向規劃。

除了假期安排受到關注，楊先生平日熱心公益在當地也頗具知名度。2025年，公司曾為環衛工人提供飲用水，在洛陽市區設置「愛心冰箱」，並協助瓜農銷售農產品，累積參與超過20項公益活動。每逢重要節慶，公司也會發放年節禮品，2025年高考後，還曾獎勵多名成績優異的員工子女，贈送手機並發放最高5000元人民幣獎金。

對於公告中明訂的「不准加班」，楊先生說明，並未設置罰則，主要是希望員工真正放鬆休息，好好陪伴家人，因此若有人假期想回廠走走，也不會受到干涉。

