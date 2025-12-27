佛心老闆賣公司豪撒75億獎金！員工直接退休

▲美國一間工廠的老闆，把公司以17億美元出售後，向所有540位全職員工發放了2.4億美元獎金，平均每人可分得44.3萬美元，成了名符其實的聖誕老人。（示意圖／翻攝自PhotoAC）

[NOWnews今日新聞] 別人的老闆就是這麼佛心！美國路易斯安那州一間工廠的老闆，把公司以17億美元（約新台幣533億元）出售後，向所有540位全職員工發放了2.4億美元（約新台幣75億元）獎金，平均每人可分得44.3萬美元（約新台幣1390萬元），老闆成了名符其實的聖誕老人，更有員工拿到千萬分紅後直接原地退休。

根據《PEOPLE》報導，這位暖心的老闆名叫華克（Graham Walker），今年46歲，他將Fibrebond公司賣給伊頓（Eaton）公司，並在交易過程中特別開出條件，要將交易所得的15％金額直接發給旗下的540名全職員工，最終收購案以17億美元成交，因此所有員工可以拿到2.4億美元獎金。

被問到為何堅持這個條件時，華克僅淡淡地說「因為這比10％更多」。獎金將分五年發放，只要員工繼續留在公司就能全額領取，年資較深的員工拿到的金額會更高。

與員工共患難！從瀕臨破產到靠AI浪潮翻身

華克是從父親手中接過Fibrebond公司，經營之路並非一帆風順，1998年工廠遭遇大火，數月無法開工，但華克家族仍堅持照發薪水。2000年初期受到網路泡沫破裂影響，員工一度從900人縮編至320人，但近年靠著跨足AI資料中心業務受惠，公司業績在過去五年成長了400％，員工規模也相應增加。

華克表示，自己想獎勵那些在公司最艱困時期仍不離不棄的同仁，「我希望80歲時，還能收到以前同仁的郵件告訴我，這筆錢如何改變了他們的人生」。許多員工得知公司要發放高額分紅的第一反應都是不可置信，甚至還有人懷疑這是什麼惡作劇嗎，大家都處在震驚之中。

一位員工基伊（Lesia Key）興奮表示，「現在我終於可以好好生活了，真的非常感激」，計畫用這筆錢償還債務、支付孩子的大學學費、存退休金，以及帶家人去度假。一位已經67歲的資深布萊克威爾（Hong Blackwell）則說，自己打算立即退休，將用這筆錢好好養老。

華克在給員工的最後一封公司信中感性表示，「過去這幾十年充滿了回憶，有失敗也有成功與機遇，這兩天我們流著淚擁抱，無論如何，我們家族履行了『大家一起贏』的承諾」。

