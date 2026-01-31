佛心送暖過好年 釋見引法師集結五大寺院力量溫暖千戶人心

屏縣佛教會理事長、萬巒鄉萬法寺住持釋見引法師（右三）多年參與屏縣府「春節送暖．歲末關懷」活動，今年再認助萬巒鄉二四五戶弱勢家戶紅包及毛毯，善行令人敬佩。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏縣佛教會理事長、萬巒鄉萬法寺及潮州妙光禪寺住持釋見引法師，連續多年響應屏縣府「春節送暖．歲末關懷」活動，三十一日於萬巒鄉泗溝村風雨球場發放紅包與毛毯，讓弱勢家戶提前感受年節的喜悅，現場氣氛溫馨感人。

活動現場，在志工親切引導與貼心服務下，弱勢家戶依序領取紅包、毛毯，臉上洋溢著笑容，不少人頻頻向工作人員與法師致謝。

而一月二十八日萬巒鄉發生載運怪手的大貨車轉彎時，車上怪手失去平衡翻落路面壓死準備上班的四十三歲孫姓男騎士，孫男留下罹血癌的妻子及三名幼子，家庭頓失經濟支柱；釋見引法師聞訊後深感不捨，立即決定捐助五萬元急難救助金，盼能紓解孫家困境，善舉感人。

屏縣府每年結合全縣宗教團體及企業家舉辦「春節送暖．歲末關懷」活動，發弱勢戶每戶一千元紅包及生活物資。已認助多年的釋見引法師集結屏縣佛教會、潮州妙光禪寺、萬巒萬法寺、內埔佛恩寺及妙覺寺等單位的力量，自一月十七日至二月七日，分別於泰武鄉、潮州鎮、萬巒鄉及內埔鄉發放物資與紅包，共計協助一二二七弱勢家戶度年關。

釋見引法師表示，縣府長期照顧弱勢族群，從社區關懷據點到弱勢孩童社會保險、教育扶助等政策，皆走在全國前端，宗教界也責無旁貸，因此她已多年認助紅包及物質。

釋見引法師也讚揚縣長周春米推動教育基金、脫貧計畫等多項政策，實際幫助弱勢家庭，讓更多縣民在屏東安心生活。

縣府社會處長劉美淑指出，縣府每年農曆春節前舉辦三十三鄉鎮歲末關懷活動，感謝釋見引師父多年認助萬巒等鄉鎮的物資與紅包，是地方最溫暖的後盾。