佛心醫療入人群 守護生命如磐石

台灣享有完善的健保制度，但，隨著醫療科技日新月異，手術過程，總有許多自費項目，而且要價高昂，體貼、更為患者家庭負擔考量，針對心臟手術，台北慈濟醫院自行改良研發出客製化支架，甚至還有肛門皮瓣，目前患者術後恢復成效卓越。今天溫馨座談，上人深深感到欣慰，尤其當初毅然決然建院，打造醫療體系的艱難決定。

「你們去舀水，我來為他擦洗，清理乾淨。」

台北慈濟醫院副院長 洪碩穗：「來到慈濟也20年，從演繹的過程入經藏，要去感受它，不是說，去記那些動作，然後就好像把它表演出來，那我發現，演一個病人，就是，才知道病人的感受。」

證嚴上人開示：「我們入經藏，真的是很可以，啟發人人，(感受)這一分人生苦。」

「這個血管有分成兩層，所謂的剝離就是指這個現象。」

B型主動脈剝離，傳統頸動脈繞道手術風險高，台北慈院心臟外科團隊，引進國外經驗，精心改良國內健保支架。

「像這樣，把那個小支架塞進去，我們剛剛挖的那個洞，支架放進去之後，我們再用縫線，縫一圈，把它加固，固定住這樣子。」

台北慈院心臟外科住院醫師 林毅：「我們成功保留了它的血流，所以血流保存，左鎖骨下動脈暢通無阻。」

台北慈院心臟外科醫師 楊凱文：「經過幾次出國的學習，那就回來，就是把它，直接應用在臨床上面，那目前做了幾個，其實病人恢復都跟這個病人一樣好，住院天數大概就三天、四天左右，就可以出院。」

救命利器、大成效，就只為了減少患者經濟負擔、爭取搶救時機，因為從國外自費引進，還得一等再等。

台北慈院心臟外科醫師 楊凱文：「那現在國外科技很進步，其實是有一些比較先進的，一些客製化的支架，台灣的話，大概病人要付大概120萬左右，而且等待的時間，可能需要2個月。」

證嚴上人開示：「照顧病人，是一定要用真誠的心，要去付出，這就是醫生的價值，我常常說，人人要自我盤點，生命的價值。」

「我那時候檢查他的肛門口，他肛門口就這麼窄，那非常非常地窄，因為他開了好幾次手術，整個肛門都是疤痕。」

痔瘡手術失敗，患者從嘉義轉診而來，團隊利用多年專研的技術，成功挽救。

台北慈院大腸直腸外科主任 蕭光宏：「我們用自創的一些方式，這個方式教科書也不是這樣做，那我們自己發展出一個，可以客製化的皮瓣的手術，為了這個東西，他憂鬱症也獲得改善。」

證嚴上人開示：「人的生命總是跟著業力來，每一個人要當醫師，都是要為解除病人的苦，要搶救病人的生命。」

