佛教團體祈福大法會 環島一周臻圓滿

由世界佛教聯合會等多個佛教團體，共同舉辦「護國息災祈安大悲法會」，採環島方式進行，今年5月首場在基隆，後面7處道場接力，於12月完成環島一圈。日前，最後一場在南投埔里舉行，諸山長老們，祈願國家風調雨順，世界和平。

這裡是日月潭碼頭，諸山長老與民眾，懷抱著慈悲心，搭乘數艘船艇準備出發。

「 有位置就坐。」

微風輕拂，船隻繞行湖面，眾人虔誠持誦大悲咒，灑淨祈福。

金鐘寶殿住持 道果法師：「我們佛弟子， 誠心地繞日月潭四周，尤其在光華島上面，做一個祈福的法會。」

護國息災祈安大悲法會，從今年5月起步，巡迴首場在基隆大佛禪寺，幾個月來，包括花蓮 台東 屏東 台南 苗栗 宜蘭，寺廟道場接力，最後一站在南投，分成兩天舉行，分別是日月潭灑淨儀式，以及在埔里的正醒禪苑的莊嚴法會。

世界佛教聯合會理事長 明毓法師：「到今年12月 已經圓滿環島一圈， 來到我們南投埔里第8場，就是為了(祈求)風調雨順 國泰民安。」

正醒禪苑住持 常登法師：「大家發心 把災難壓下去，可以不要發生，大家平安，我們功德無量 阿彌陀佛。」

法會同時結合世界靜坐日，與其他國家的同步共修，祈求遠離災難，當地的慈濟志工，也受邀參與宗教盛事，誠心祈願，社會安定世界和平。

