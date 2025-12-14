佛教正心會指導金剛上師恆性嘉措仁波且 受封子爵八周年暨公益關懷弱勢





世界佛教正心會、文殊院、財神會館、桃園金龜山三寶殿12月13日聯合慶祝指導金剛上師恆性嘉措仁波且受封子爵八周年紀念，該會指導金剛上師於2017年12月12日在奧地利維也納列支敦士登親王的宮殿，由喬治亞共和國當時的皇太子殿下親自頒授冊封令，喬治亞共和國世襲子爵爵位，該會早上以共修做課法供養上師，下午舉辦慶祝活動，並進行公益關懷將世界佛教教皇南無第三世多杰羌佛教誡及觀世音菩薩「大悲行願 無處不現」之精神落實於布施行動中，慶祝活動順利圓滿成功。

仁波且在慶祝會中表示，自己是一個慚愧修行人，三十多年來跟隨至尊恩師 南無第三世多杰羌佛修行學佛，帶領著所有弟子落實十善、四無量心、六度，遵照佛陀教導「諸惡莫作眾善奉行」，希望更多有緣的善信，都能皈依三寶，修學如來正法。祝願大眾成就解脫，都能成為佛菩薩的眷屬。

另慶祝活動中特別安排大眾恭誦2008年上師環島拜佛圓滿大法會時的迴向偈：觀音大士難思議,慈悲含淚再現身,蓮指對地神力顯,宣說下墮惡道苦,剛強難伏諸罪眾,惡業蒙蔽愚癡重,謗佛謗師謗法罪,愚昧罪報深可哀!變豬變狗變畜牲,乃至地獄苦哀嚎,赤燒銅柱盛湯沸,萬千苦痛業報真。

恆性目睹不勝悲,涕淚跪求恩師前:祈願拜佛功德力,上師四寶加持力,所有禮讚供養佛,請佛住世轉法輪,隨喜懺悔諸善根,回向眾生及佛道,普願六道諸有情,願皆相會淨土中,度盡一切有情眾,成等正覺轉法輪。執行長表示恭誦這段迴向偈，讓大家都回想起當時上師環島拜佛的辛苦以及悲願，更勉勵我們自己都能發心如初，精進用功。

此外，慶祝活動的同時，該會不忘以布施行動關懷弱勢家庭，12月14日由嘉義分院帶領嘉義高中學生帶著許多民生物品：衛生紙、洗衣精、毛巾、米、油及師姐種植的玉米筍等，至嘉義市圳頭里等地關懷清寒及獨居老人，這樣的寒冬暗巷送溫情活動已持續10多年。

嘉義分院胡會長表示，曾有一位阿嬤因病痛纏身甚至動了輕生的念頭，但她想到師兄師姐及嘉義高中的老師即將帶著一群可愛又有愛心的孩子要去探望她，所以他就暫時放下輕生的念頭，等待師兄姊過去探望他，真正將「大悲行願無處不現」精神落實於行動中。邀請大眾將佛陀所教導的「布施」、「慈悲喜捨」等法教，實踐於生活當中，也是為自己與家人種下增長福報、智慧的善因種子。

