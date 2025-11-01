佛教正心會於高雄龍虎塔舉辦觀音法會殊勝圓滿

《圖說》世界佛教正心會於高雄舉辦觀音法會，該會指導金剛上師恆性嘉措仁波且(右)致贈綠度母銅墜給貴賓陳麗珍議員(左)。〈正心會提供〉

【民眾新聞葉柏成高雄報導】農曆九月十九日為觀世音菩薩吉祥日，世界佛教正心會今〈1〉日起一連兩天於高雄左營意象廣場舉辦「啟建 觀世音菩薩吉祥日法會」暨公益關懷慈善義演活動，11月2日上午舉辦《觀音大悲感召加持法會》，該會恭請 世界佛教教皇 南無第三世多杰羌佛在台法嗣弟子，修大悲忍辱的 庫頓尊哲雍仲尊者第五世—恆性嘉措仁波且昇座主法，法會圓滿成功殊勝吉祥。

《圖說》世界佛教正心會於高雄舉辦觀音法會，該會卓理事長〈左一〉帶領貴賓上香祈福。〈正心會提供〉

該會指導金剛上師恆性嘉措仁波且表示，非常開心再一次將行動佛殿開抵達高雄，舉辦兩天殊勝無比的法會，尤其是明天將舉行的《觀音大悲感召加持法會》，此法會仰仗觀世音菩薩威神之力，佛力加被能讓參與法會信眾消災除障，宿疾頓消，福慧增長，圓滿願力，成就解脫。呼籲大眾學習南無第三世多杰羌佛教法，有正確的知見，才能真正了知法義，諸惡莫作，眾善奉行。

廣告 廣告

《圖說》世界佛教正心會於高雄舉辦觀音法會，該會指導金剛上師恆性嘉措仁波且(中坐者)與表演團體夢田藝社、屏東縣南臺灣音樂交流協會合影，右三正心會執行長陳和慧。〈正心會提供〉

該會執行長陳和慧說，此場法會也結合左營區公所共同關懷當地中低收入戶及低收入戶，本會特別募集十方愛心發送民生物資，並將舉行護生活動，邀請十方善信參加法會，皈依佛法僧三寶，修學如來正法，終身受用成就解脫。

《圖說》世界佛教正心會於高雄舉辦觀音法會，該會指導金剛上師恆性嘉措仁波且(中坐者)與表演團體舞力舞蹈社、Best樂團、海韻綜藝團合影。〈正心會提供〉

今天一早由高雄仙女慈善會、幸福甜甜圈帶來熱鬧的團體舞演出，接著由羅瓊真以新疆苗族舞蹈歡迎大眾來參加法會，隨後議員陳麗珍、議員陳玫娟、立委許智傑助理宋俊榮、立委林岱樺助理蔡婷如、中南里里長蔣金守及張以理候選人助理等貴賓蒞臨法會現場共同祈福。陳麗珍議員表示非常開心正心會再度來到高雄舉辦法會，祝福現場所有信眾幸福快樂!其他貴賓也祝福法會順利成功。

《圖說》世界佛教正心會於高雄舉辦觀音法會，該會指導金剛上師恆性嘉措仁波且(中坐者)與表演團體高雄仙女慈善會、幸福甜甜圈及舞者羅瓊真合影。〈正心會提供〉

週六下午及晚上該會並邀請Best樂團、海韻綜藝團、舞力舞蹈社、屏東縣南臺灣音樂交流協會、夢田藝社、屏東芊音弦樂團、那瑪思提舞悅集都是曾經來到行動佛殿樂藝供佛的表演者，提供多元的音樂舞蹈節目。