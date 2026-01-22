佛教正心會護生法會 致贈板橋榮家加菜金

【記者葉柏成／新北報導】1月19日為「H.H.第三世多杰羌佛日」，世界佛教正心會、文殊院、財神會館、桃園金龜山三寶殿聯合啟建「恭祝 南無第三世多杰羌佛日暨護生法會」，於金龜山三寶殿舉辦法會，該會恭請指導金剛上師修大悲忍辱的恆性嘉措仁波且陞座主法，法會圓滿後舉行護生活動，祈願世界和平，國泰民安。

該會指導金剛上師恆性嘉措仁波且表示，1月19日世界上唯一由政府頒佈的佛陀日，起因於西元2011年，美國首都 Washington D.C. 市長 Vincent C. Gray 宣佈該日為H.H.第三世多杰羌佛日，並號召大家向H.H.第三世多杰羌佛致敬！所以本日舉行法會以為慶祝，並實行救濟貧困、關懷弱勢及護生活動等。

《圖說》陳桂美主任回贈感謝狀。〈佛教正心會提供〉

恆性嘉措仁波且指出，多年來，正心會遵照至尊偉大佛陀恩師世界佛教教皇 南無第三世多杰羌佛的教導，接引大眾皈依佛法僧三寶，修學如來正法，南無羌佛告誡大眾：作為一個佛教徒，必須要大悲為本，諸惡莫作，眾善奉行，必能增益功德，得受佛力加被。

法會中恭誦《了義經》，這是南無第三世多杰羌佛宣說，祂是古佛真身降世。祂以無量的慈悲之心來到娑婆世界，三時之中轉正法輪，就是為了救度一切眾生。祂的說法與十方諸佛所說法無二無別，是真正的如來正法。

《圖說》致贈儀式合影。〈佛教正心會提供〉

正心會表示，法會圓滿後除放生地龍數十萬尾外，並於會後致贈板橋榮家榮民加菜金2萬元，由榮家陳桂美主任代表接受，藉由公益關懷落實佛陀的教誡：大悲行願無處不現，慈悲利生，以此善行功德迴向社會安定，災難遠離，祝福大眾福慧圓滿，速證菩提。