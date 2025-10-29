佛教界聚1180萬善款助光復重建

釋見引法師（左）等三位長老為奇蹟獲救的女童「小沂」祈福。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝∕綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩造成嚴重傷亡。全台佛教界募集一千一百八十萬元善款與物資，前往光復鄉發放給受災戶，現場排隊人潮綿延三公里。

此次慰助金由台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會共同發放：罹難者與失聯者家屬每人由三單位各發放一萬元，受災鄉親每戶五千元整。慰助金全數來自全台各地信眾與佛教團體的捐款，專款專用，並於二十八日當天全數發放完畢。

善款發放現場氣氛莊嚴溫馨；宏安長老尼、常露長老尼、釋見引法師雙手合十為往生者誦願祈福，並向罹難者家屬鞠躬傳遞關懷；三人獲悉女童「小沂」奇蹟倖存的故事後，也共同捐贈二十萬元作為小沂生活與學習補助，並贈送布偶與娃娃，獲得「小沂」童言童語的最真誠感謝。

小沂的母親在儀式上也含淚致謝，語氣哽咽地說「孩子經歷了難以想像的災難，但有大家的祝福與關懷，相信她一定會勇敢長大，成為能幫助別人的人」。