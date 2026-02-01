佛法開悟喪子痛 化為大愛利益人群

白髮人送黑髮人的痛，有如割肉，屬於人生中一種深沉的悲痛，高雄這位80多位志工、陳素娟，就親自經歷過，面對無常，他說還好有佛法陪伴，還有做慈濟，讓她漸漸的悲傷轉移。

做回收還是做福田，這對慈濟志工陳素娟來說都是本分事

慈濟志工 陳素娟：「(所以你來慈濟每樣都做)，對每一樣都做(都不挑工作)，我不挑(工作)。」

年輕在公家機關上班的陳素娟，受邀約搭上慈濟列車深受感動開始投入，否則當年的她，是個什麼都不會的家庭主婦

慈濟志工 陳素娟：「我也不會煮飯 也不會煮菜，婆婆說怎樣 我就照做，所以來慈濟 遇到人事物時，才不會起煩惱心。」

慈濟志工 吳淑芳：「師姊很沈穩，她有佛法佛心，她是讓我學習的對象。」

3年前二兒子到澎湖潛水失蹤，是上人的法支撐她走出喪子之痛

慈濟志工 陳素娟：「上人就說 他也沒麻煩到你，你們要祝福他，祝福他來生來慈濟共行菩薩道。」

做慈濟已長達37年，一路走來無怨無悔，81歲的陳素娟說她要做到生命最後一刻。

