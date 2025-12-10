佛牌店內2男大生6小時賭輸174萬！ 闆娘：是他先約賭

針對指控，佛牌店老闆娘出面駁斥。（圖／東森新聞）





新北淡水有男大生報案說被人持槍擄走、討賭債，大批警力火速出動，在淡江大學旁逮捕嫌犯。報案的男大生供稱，昨晚（9）和學長一起去台北一間佛牌店買飾品，跟老闆和其他人玩射龍門，兩人慘輸174萬，男大生說，一開始沒說要賭錢，後來卻要他們還賭債，目前警方已經展開追查。而被逮的嫌犯則供稱，只是幫忙載男大生回來拿錢而已。

持續追蹤當事佛牌店，針對指控，老闆娘出面駁斥。強調當天是男大生要買佛牌，主動找老闆玩牌，後續輸錢，說宿舍還有現金，老闆朋友幫忙載人，卻被指控是強押擄人。反控是男大生不想面對賭債報警，根本是被仙人跳。

林森北佛牌店被指控聚賭強押擄人，轄區警方也到場，要仔細查清，但店家跳出來，強力反駁澄清。

遭控佛牌店老闆娘：「這是不是新型仙人跳，我們真的覺得很無奈，我們就只是正經開門做生意，他（男大生）就說他宿舍那邊，還有4萬元，就說他可以先付3萬元，請我們的人跟他回去拿，我們沒有任何押他上車，都是他自願的，他們報警不想付這些賭錢，我都能理解他們的心態，你不想付賭債你就不要出來玩。」

佛牌店老闆娘喊冤，強調沒有槍，更沒有強擄，店家反控整起事件起頭，是男大生說要買佛牌，先修揪老闆去玩牌。

遭控佛牌店老闆娘：「（男大生）跟我先生談說，要不要帶他去百家樂玩，去百家樂場子，我先生覺得場子不是很安全，他就說還是我們叫幾個朋友，自己在店裡面玩就可以了，小玩一下想說23個小時結束，可是因為他輸錢他不甘心，他就一直要上訴，上訴2個多小時一直到4點多。」

店家表示當天現場共有8人，5家在玩，本來玩的是射龍門，後續男大生慘輸要求上訴，才改玩百家樂，共6個小時，不只兩名男大生輸174萬，包括老闆自己輸百萬。

電影賭俠1999：「就是先發兩張牌，舉例說那兩張牌是A和10，而第三張是A和10中間的話，就算你贏，如果第三張牌是A或10的話，這就叫撞柱子要輸雙倍。」

射龍門一翻兩瞪眼，局數速度快沒有上限，如今大賭破局，詳細牌桌上究竟發生什麼事，有待警方釐清。

