佛牌店射龍門遭設局 2男被押走逼簽140萬本票

警方在地下停車場查獲葉男。翻攝畫面

新北市淡水區20歲陸姓男子及21歲謝姓男子，昨（9日）晚間前往北市林森北路佛牌店玩射龍門，店家老闆原本聲稱「單純好玩」，沒想到卻疑似遭到設局，分別被逼簽下140萬及3萬元本票，並遭強押返家取錢，警方獲報後前往攻堅逮人，當場逮捕24歲葉姓嫌犯，並將謝男一併帶回訊問，釐清詳細案情。

據了解，陸、謝2人與佛牌店老闆相識，2人昨晚前往店家玩射龍門，起初老闆聲稱只是單純好玩、有趣就好，一夥人從昨夜玩通宵到早上，不料現場其他人卻突然改口說有算錢，並當場亮槍逼迫2人分別簽下140萬及3萬元本票，隨後由葉男開車載著謝男返回淡水住處拿錢，並讓陸男自行騎車跟隨。

警詢後依妨害自由罪嫌將葉男移送偵辦。翻攝畫面

陸男趁隙打電話報案，警方獲報後出動警力前往謝男住處攻堅，並在B2停車場查獲葉男，但經過搜查並未發現槍枝及違禁品，因此將葉男依妨害自由逮補，謝男也被一併帶回訊問，由於案情仍有諸多疑點，因此警方將持續追查佛牌店老闆及其他共犯資訊，釐清詳細案情。



