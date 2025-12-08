「佛牌文化空間成顯學」研究者俊儀深耕泰國十餘年

【警政時報 司徒／臺北報導】近年台灣佛牌文化興盛，越來越多民眾開始重視佛牌背後的歷史、工藝與文化價值。在這波文化潮流中，由佛牌研究者俊儀打造的「夢幻佛牌」以私密預約制、系統化文化講解以及高端展示空間，成為收藏圈及企業主高度關注的新據點。

夢幻佛牌私人展示空間，以博物館級收藏方式呈現佛牌文化脈絡。（圖/夢幻佛牌 提供）

俊儀長期往返泰國，拜訪多位高僧、文化研究者、造像工坊與地方寺院，並與多個政府相關文化單位保持良好互動。

熟悉泰國系統的受訪者表示：「他不是旅客，而是長期扎根在泰國文化場域的人。」

夢幻佛牌：以文化透明、脈絡講解為核心的高端私密空間。（圖/夢幻佛牌 提供）

透過多年累積的跨界人脈與文化理解，他不僅整理出大量佛牌造作資料與歷史脈絡，也逐漸在台泰兩地被視為「值得信任的民間文化協作者。」

近年台灣民眾遭詐騙集團誘騙赴泰國，或因語言與資訊落差在當地受困的案例屢見不鮮。多名熟悉民間協作網路的受訪者透露：「在一些求助無門的時刻，他是少數真正會接電話、願意指引方向的人。」

佛牌研究者俊儀(右)在台泰兩地被視為「值得信任的民間文化協作者。」（圖/夢幻佛牌 提供）

夢幻佛牌的空間設計以「文化導向」為核心，而非一般商品展示。除了文化深度與展示品質，夢幻佛牌的私密、透明與高標準服務，也成為企業主、收藏家與文化愛好者流連的原因。佛牌專家受訪時表示：「我們服務的不是大眾市場，而是那些理解文化價值、需要沉穩環境的人。」

