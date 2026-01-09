佛祖也傻眼！殯儀館保時捷「無人駕駛」暴衝…駕駛喊冤：有拉手煞車

社會中心／台中報導

台中崇德殯儀館發生離奇車禍，無人駕駛的佛祖車一路滑行碰撞3路人、6機車。（圖／翻攝畫面）

台中崇德殯儀館8日上午發生一起離奇車禍。陳姓禮儀社人員23歲駕駛一輛架有佛祖神像的保時捷前導車，下車辦事時雖未熄火但聲稱已拉手煞車，不料車輛竟在無人狀態下向前滑行，撞傷3名路人並波及6輛機車。警員獲報到場排除酒駕，詳細肇事原因仍待釐清。

這起意外發生於1月8日上午11時許，警消接獲民眾報案，指稱位於崇德路的台中市立殯儀館內發生車輛碰撞事故，且有人員受傷。警方獲報後立即派遣轄區線上警力前往處置。據警方初步調查，肇事車輛為一輛白色保時捷休旅車，車頂經過改裝架設一尊佛祖神像，為殯葬隊伍專用的前導車。

廣告 廣告

當時，陳姓禮儀社男員工，將車輛暫時停放於殯儀館內的通道上，隨即下車處理事務。然而，陳男下車時並未將引擎熄火，就在他離去後不久，該輛保時捷竟在無人駕駛的狀態下，不明原因突然向前滑動。

佛祖車駕駛稱有拉手煞車才下車，不清楚車輛為何滑行。（圖／翻攝畫面）

由於事發突然，當時行經該處的石姓女子（57歲）、羅姓女子（49歲）及楊姓男子（57歲）閃避不及當場遭撞，車輛隨後更衝撞一旁停放的6部普通重型機車，導致現場車輛倒成一片，受損程度不一。

救護人員趕抵現場檢傷，石女因多處擦挫傷被送往中國醫藥大學附設醫院治療，羅女與楊男則分別受到輕微擦傷與驚嚇，3人意識清楚且無生命危險。警方依規定對陳姓駕駛進行酒測，數值為0，確認無酒駕情事。陳男向警員喊冤，表示自己下車前印象中確實有拉起手煞車，不解車輛為何會自動滑行。

由於事故地點位於殯儀館內部，非屬《道路交通管理處罰條例》定義之道路範圍，且目前傷者與受損車主暫未提出告訴，警方在向當事人說明相關權益後，依非道路交通事故程序完成處置，後續將調閱監視器畫面，釐清滑行原因與責任歸屬。

更多三立新聞網報導

太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕

棄台投中慘淪韭菜！宏都拉斯逆差飆795億 外媒揭中國投資「養套殺」

2026若只買一支股選誰？美媒點名台積電：完勝三星英特爾、AI最大贏家

烤雞塊竟問「阿祖火化幾度」！6歲兒地獄提問嚇傻媽「專家揭真相」

