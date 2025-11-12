佛祖街復原工作未清完 颱風豪雨民宅又泡水中

花蓮光復重災區佛祖街受到鳳凰颱風影響，再次造成嚴重積水。（圖／東森新聞）





花蓮光復災民還沒清完颱風又來，先前因為堰塞湖溢流的重災區佛祖街，淤泥都還沒清完，又因為這兩天的豪大雨，再度傳出積淹水的狀況。

路面積水淹到腳踝，走進一看，路邊堆了3個沙包，但積水高度已經佔了2個沙包，就連行走都有些困難。

現在這個佛祖街的巷弄裡面，出現了積水的狀況。

鳳凰颱風來台，加上共伴效應影響，帶來了豐沛的雨勢，花蓮光復的佛祖街，受到上次馬太鞍溪溢流的影響，清理到一半的街道又淹了起來。

佛祖街的巷弄內，清淤作業持續在進行當中，但這次又出現了豪雨，也導致裡頭部分的民宅也都泡在水中。

佛祖街的住宅，有些因為原本地勢低窪，屋內也開始出現了積水，也因為佛祖街是紅色警戒區，民眾已經被強制撤離，所以幸好沒有人員受傷受困。

