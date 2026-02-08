「佛祖請吃飯」公益圍爐 送暖台南山區弱勢戶

（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南左鎮噶瑪噶居寺今天舉辦「佛祖請吃飯」歲末公益圍爐活動，邀請台南山區超過1200名弱勢民眾圍爐，並可領取關懷金，台南市長黃偉哲盼公私協力成為守護弱勢重要力量。

「佛祖請吃飯」活動由左鎮噶瑪噶居寺創辦人洛本天津仁波切發起，今年席開131桌，邀請左鎮、玉井、楠西、南化區的低、中低收入戶、社會局列案邊緣戶及身障福利團體、社區弱勢兒少參與冬末餐敘，每人還可領取新台幣2000元福田關懷金及1盒毛帽組合禮盒。

台南市政府發布新聞稿指出，黃偉哲致詞表示，近日低溫襲台，這場圍爐餐會宛如寒冬中的一把暖火，為弱勢族群送上實質關懷與溫暖，在政府資源有限情況下，公私協力格外重要，感謝各公益慈善團體長期以實際行動投入弱勢關懷，在農曆年前持續辦理寒冬送暖活動，陪伴弱勢家庭過好年。

洛本天津仁波切表示，關懷弱勢不能等，並盼藉此喚起各界體恤、接納與關懷需要幫助的人，對於參與的弱勢者，在陪伴與關懷之外，更是給予對未來的希望以及面對生活與克服困難勇氣，意義遠超過一頓豐盛美食。

台南市社會局指出，市府訂於明天發放低收入戶春節慰問金每戶1200元，中低收入戶春節慰問金每戶500元，2月低收入戶生活補助將於10日入帳，今年並配合行政院加碼針對低收入戶及中低收入戶辦理生活補助，2月加發補助同於10日入帳，讓弱勢戶於過年前感受溫暖。（編輯：李淑華）1150208