佛祖請吃飯 左鎮噶瑪噶居寺席開131桌

台南左鎮噶瑪噶居寺與蔣揚基金會舉辦「佛祖請吃飯」慈善活動，洛本天津仁波切(右立者)與市長黃偉哲(左立者)並發送紅包給參加者。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕農曆年節前夕，台南左鎮噶瑪噶居寺今(8)日舉行「佛祖請吃飯，扶弱濟貧」慈善活動，席開131桌，與左鎮、玉井、楠西、南化等偏鄉低、中低收入戶、社會局玉井社福中心列案邊緣戶及多個社福團體、社區弱勢兒少一同餐敘，在年前、寒流來襲之際，感受社會的溫情。

「佛祖請吃飯」活動於2013年，由左鎮噶瑪噶居寺創辦人洛本天津仁波切發起，並成立蔣揚社會福利慈善基金會推展，以佛陀「日中一食」典故及弟子優陀夷的乞食故事行菩薩道發心，在年關將近時為弱勢民眾提供一頓豐盛的圍爐饗宴，今年共有1301人參加，現場並配合衛生所辦理X光篩檢服務，還有音樂表演。

廣告 廣告

市長黃偉哲與洛本天津仁波切一同發放福田金紅包與毛帽、圍脖、手套等給與會者，祝福眾人平安。

洛本天津仁波切表示，噶瑪噶居寺與蔣揚基金會集結許多善心，以辦尾牙的心情，邀請台南山區4個行政區的中低收入戶及弱勢團體吃1餐，用最直接的方式關懷，希望讓他們在寒冬、生活的困苦中，仍能感受到希望。也期盼藉由市長一起發紅包，雖然金額不多，卻是滿滿的愛，帶給大家平安、健康、希望，也打造台南幸福城市。

台南左鎮噶瑪噶居寺「佛祖請吃飯」慈善活動，席開131桌，邀請台南山區4區弱勢家庭與社福團體一同圍爐。(記者劉婉君攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

垃圾輻射值超標退運！ 埔里清潔隊：首次遇到 急尋來源

全台海軍眷村最大聚落 年貨大街開鑼了

寒流發威！ 12縣市低溫特報 富貴角今晨僅8.4度

挺台軍火商拿捲尺量殲-35模型！當場質疑戰力 中國官媒氣炸反擊

