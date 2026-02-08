「佛祖請吃飯」扶弱濟貧 台南左鎮噶瑪噶居寺傳達愛與希望





台南左鎮噶瑪噶居寺、財團法人台南市私立噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會及社團法人台南市噶瑪噶居戒癮協進會8日共同辦理「佛祖請吃飯 歲末送暖」慈善活動，邀請左鎮、玉井、楠西及南化等4區之低、中低收入戶、玉井社福中心列案弱勢家庭邊緣戶、弱勢身障福利團體及社區兒少關懷據點弱勢兒童，共計1,200位弱勢民眾齊聚圍爐，受邀的弱勢家戶除品嘗辦桌佳餚外，每人還領取2,000元福田關懷金及1盒毛帽組合禮盒，讓民眾在春節前夕感受到社會的溫暖與支持。

廣告 廣告

115年「佛祖請吃飯 扶弱濟貧」慈善活動席開131桌，邀請左鎮、玉井、楠西、南化區等徧區低、中低收入戶、社會局玉井社福中心列案邊緣戶及本市聲暉、腦麻、脊髓損傷、聴障、慈光等身福團體、社區弱勢兒少等1301人參與冬末餐敘，除以豐盛饗食溫暖眾人，同時配合衞生所辦理X光篩檢服務。

台南市長黃偉哲心繫弱勢團體，特到場致意及發放糖果給參與的親子，同時也與洛本天津仁波切共同發放參加者每人2000元福田金及毛帽、圍脖、手套，在寒冬中送上祝福與關懷，祈願眾人皆能在佛祖照看下身心安頓，脫貧邁向順境。

「佛祖請吃飯」活動由左鎮噶瑪噶居寺創辦人洛本天津仁波切發起，成立蔣揚社會福利慈善基金會推展其利生事業，並以佛陀「日中一食」典故及弟子優陀夷的乞食故事行菩薩道發心，在年關將近時為弱朋友提供一頓豐盛的圍爐饗宴，祈願眾生免於飢餓，同時也安排身體健康檢查照顧其身心健康。

這項利生事業猶如投石入水起漣漪，不僅成為弱勢朋友每年的殷殷期待與精神支柱，關懷對象也逐年擴大，陸續加入偏遠山區弱勢居民與腦麻、脊髓損傷、視障、聽障等公益團體，並於104年正名為「佛祖請吃飯、扶弱濟貧」，祈以善行及善念達溫暖與希望，以佛陀的祝福助弱勢朋友擺脫身心困頓，讓心靈的憂苦得到撫慰。

為讓弱勢朋友有清新耳目心情，噶瑪寺戒癮協進會規劃交響樂演出，以心靈樂章帶動會場和諧氣氛，洛本天津仁波切逐桌發放紅包提前送上新年祝福，蔣揚志工穿梭會場提供引導等服務，讓參與的弱勢者倍感溫暖。

洛本天津仁波切表示，關懷弱勢不能等，也必須要人去做；佛祖請吃飯匯聚眾金剛昆仲發心與善念，將佛祖的慈悲化為行動，透過一餐飯食關懷需要幫助的眾生，實踐菩薩道精神，為樂布施者，後必得安樂，同時也藉此喚起各界體恤、接納與關懷需要幫助的人；對於參與的弱勢者，在陪伴與關懷之外，更是給予了對未來的希望以及面對生活與克服困難的勇氣，意義遠超乎一頓豐盛的美食；這項利益眾生的活動未來會一持續下去，以佛祖及菩薩不變的慈悲回應眾生的祈求。

更多新聞推薦

● 掃街「同框」拜早年 柯文哲、徐欣瑩互相打氣祝福