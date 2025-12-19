「佛系歌手」睽違2年來台！出道10年世界巡演 明年3月台北登場

日本「佛系歌手」藥師寺寬邦明年三月將來台開唱。（圖／寬宏藝術提供）





日本最具人氣佛系歌手藥師寺寬邦今（19日）宣布睽違兩年將於明年三月來台開唱！有別於以往，這次是《般若心經 MUSIC》走過十年的里程碑，將站上台北國際會議中心，首度在台灣開大型演唱會，藥師寺寬邦禪音創作已達十年，將帶著十年來累積的祈願與感動，展開《般若心經 MUSIC》10 週年世界巡演，與台灣觀眾共度一場靜謐而深遠的音樂之夜。

本次巡演以「圓」為主題，象徵修行的圓滿、生命的圓融，以及聲音與心念之間無礙流轉的狀態。十年間，藥師寺寛邦以佛教經文為核心，融合現代音樂語彙，陪伴無數聽眾走過人生不同階段。歡笑、淚水、祈禱與感動，在歲月中交織流轉，最終凝聚成一個名為「十年」的圓。這次演出也將必唱觀眾熟悉的〈般若心經〉、〈大悲咒〉等經典曲目，藥師寺寬邦也透漏正在準備中文翻唱歌曲，要帶給歌迷驚喜。

廣告 廣告

藥師寺寬邦睽違兩年來台開唱。（圖／寬宏藝術提供）

藥師寺寬邦睽違兩年來台開唱。（圖／寬宏藝術提供）

對於佛經許多人的印象是在佛堂，由修行的師傅們敲著木魚吟誦，但這些經文在藥師寺寬邦重新編曲下，加入了更多樂器成為了獨一無二的音樂作品，能讓更多人有興趣接觸佛法，將正能量傳遞出去！當藥師寺寬邦將佛經與旋律結合流動之間，引領觀眾們回到當下，靜靜觀照自身。音聲如圓，無始無終，在呼吸與傾聽之中，自然展開，讓心隨之沉澱。

此次台北演出，亦將呈現藥師寺寬邦十年來禪音創作的精華，同時融入新的嘗試與編制，讓古老經文在當代聲響中持續生長。將演唱會打造成一段修行體驗，在聲音中放下分別，在圓融中感受寧靜，讓每一顆心，都能在這個夜晚，找到屬於自己的圓。為了向所有支持、相遇與祝福致上最深的謝意，藥師寺寬邦誠摯邀請觀眾，一同見證十年的累積，共鳴這段以祈禱與音樂鋪展而成的旅程。《圓 – Circle of Harmony 藥師寺寬邦 般若心經MUSIC 10 週年世界巡演》將於2026年3月13日在台北國際會議中心舉辦，門票將於12月23日中午12點開賣，購票請洽寬宏售票、全台萊爾富及OK便利超商。



【更多東森娛樂報導】

●金賽綸「生前錄音」鑑定結果曝光！韓警：調查將收尾

●龍鬚糖小哥好氣！ 轟台旅客「狂聊天、拍照不消費」

●《上流3》女演員腦瘤病逝 生前門牙掉光、剩36kg

