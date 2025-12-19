「佛系歌手」睽違2年再度來台 藥師寺寬邦開唱「大悲咒」

「佛系歌手」藥師寺寬邦明年3月將再度來台開唱。（圖／寬宏藝術提供）

日本超人氣「佛系歌手」藥師寺寬邦今（19）日正式宣布將在明年3月再度來台開唱，於台北國際會議中心舉辦大型演唱會。適逢《般若心經 MUSIC》創作十周年，藥師寺寬邦將帶著累積十年的祈願與感動，展開全新世界巡演，邀請台灣觀眾共度靜謐的音樂之夜。

睽違2年再度來台，本次巡演以「圓」為主題，象徵修行的圓滿與生命的流轉。藥師寺寬邦將佛教經文融合現代音樂語彙，讓原本嚴肅的佛經在吉他與電子聲響中，化為充滿正能量的獨一無二作品。除了必唱的經典〈般若心經〉、〈大悲咒〉，他更透露正準備中文翻唱驚喜，展現對台灣歌迷的誠意。

藥師寺寬邦表示，希望透過旋律引領大眾回到當下、觀照自身。這場演出不僅是音樂會，更是一段放鬆身心的「修行體驗」。誠摯邀請所有聽眾一同見證這段以祈禱與音樂鋪展而成的十年旅程，在圓融中感受心靈的寧靜。《圓 – Circle of Harmony 藥師寺寬邦 般若心經MUSIC 10 週年世界巡演》門票12月23日中午12點開賣。

