佛系經營 悠遊付恐遭對手超車

悠遊卡公司2000年推出電子支付品牌「悠遊付」，迄今用戶數僅380萬戶，落後街口、全支付等業者。（本報資料照片）

不只悠遊聯名卡「不香了」，悠遊卡的電支業務也遭逢勁敵。LINE Pay的電子支付LINE Pay Money開通不到1個月，迅速突破200萬戶，創下國內電支用戶最快達標紀錄，明年第1季更有望翻倍至400萬戶，超車悠遊付380萬戶，直接衝擊悠遊付「老四」的市場地位。

電子支付蓬勃發展，截至今年10月底，台灣電支總用戶數已近3445萬，一卡通、街口以及全支付等三大各擁有700萬上下用戶，合計市占率超過6成。悠遊卡是在2020年推出「悠遊付」的電支品牌，但因為推出時間較晚，加上缺乏連續性的推廣政策，用戶數迄今不到400萬。

悠遊卡在前董事長林向愷任內，希望跳過電子支付業務，直接發展數位卡，當時還因此槓上金管會，反而喪失發展先機。隨後接手的陳亭如雖急起直追，但在資源缺乏，內部對電支發展也有雜音，難敵街口的補貼攻勢，也被搭上LINE Pay順風車的一卡通甩開。

台北市長蔣萬安上任後，悠遊卡再度將重心移回交通票證，電支業務朝佛系發展，用戶數更是停滯不前。截至10月底止，悠遊付用戶數僅380萬，不只被後發的全支付超車，即便居「第二領先群」龍頭，但與小老弟全盈支付僅差150萬戶，且差距逐月拉近。

面對LINE Pay Money強勢進攻，明年就有望超車悠遊付，悠遊卡急拉財金公司的「電支國家隊」救援，加入跨境支付陣容，22日於韓國順利落地，在韓國GS25、CU、7-ELEVEN、emart24等四大超商系統都能使用，下一站將進軍日本、新加坡，進而拓展至東南亞。

電支業者分析，悠遊卡在電支領域的態度比較被動，現在就是財金公司有什麼，搭著財金公司的順風車「我也有就好」，只求不獨漏，這也意味產品缺乏獨特性，補貼灑完以後，用戶就會回歸其他業者，如此惡性循環，悠遊付恐在激烈的電支戰場被邊緣化。