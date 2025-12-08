佛萊迪餐館之五夜驚魂續集嚇嚇叫 北美票房奪第一

（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）「佛萊迪餐館之五夜驚魂2」（Five Nights at Freddy's 2）證明了，嚇嚇觀眾仍有吸金力。今天的業界估計數據顯示，這部電玩遊戲系列片最新章北美開映勇奪票房冠軍。

法新社報導，追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）數據顯示，這部「佛萊迪餐館之五夜驚魂」續集片，5日至7日期間北美有6300萬美元票房表現，國際市場另有4600萬美元進帳。

廣告 廣告

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）產業分析師葛羅斯（David A. Gross）說：「影評欠佳，但影評好壞對這類型影片沒什麼影響。」

他說：「觀眾評價才更有份量，而這部片的觀眾評價對恐怖片來說非常好，即便略遜於第一集。」

北美票房排名第2的是上週冠軍片「動物方城市2」（Zootopia 2），週末進帳達4300萬美元，上映2週累計票房達2.2億美元，全球總收入直逼10億美元。

排名第3的是「魔法壞女巫：第二部」（Wicked: For Good），上映第3週有1680萬美元表現。

「咒術迴戰澀谷事變×死滅迴游」（JUJUTSU KAISEN: Execution）則以1020萬美元排名第4。排名第5的是「出神入化3」（Now You See Me: Now You Don't），票房350萬美元。

排名第6到第10的作品依序為：「追殺比爾完整版」（Kill Bill: The Whole Bloody Affair，暫譯），330萬美元；「換乘真愛」（Eternity），270萬美元；「哈姆奈特」（Hamnet），230萬美元；「終極戰士：殺戮星球」（Predator: Badlands），190萬美元；「異曲同夢」（Merrily We Roll Along），120萬美元。（編譯：蔡佳敏）1141208