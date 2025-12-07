《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》北美奪冠創影史12月恐怖片記錄！全球猛破1億美金

〔記者許世穎／綜合報導〕改編暢銷電玩的賣座恐怖電影續篇《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》強勢回歸，上週末(12月5至7日)在北美以6300萬美金(約台幣19.71億元)的亮眼開片，打破市場原先3500萬至4000萬美金(約台幣10.95至12.51億元)的保守預估勇奪票房冠軍，更創下北美影史12月恐怖片開片冠軍。

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》由首集導演艾瑪塔米回歸執導，電玩原作創作者史考特考森再度擔任編劇，包括喬許哈契森、派珀魯比歐、伊莉莎白萊爾、馬修里拉德等原版人馬全數回歸，以更驚嚇、更可怕的機械玩偶揭開全新篇章。

該片成本據報3600萬美金(約台幣11.26億元)，目前已穩賺不賠，國際市場方面，也同步於76個國家及地區開出4600萬美金(約台幣14.39億元)，全球首週票房直接突破1.09億美金(約台幣34.1億元)，相當優秀。《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》全台上映中。

