《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》恐懼再升級！全新機械玩偶登場
布倫屋將史考特考森創造的熱門電玩遊戲系列，2023年改編為恐怖電影《佛萊迪餐館之五夜驚魂》，以驚人的8000萬美元開片票房創下紀錄，最終更以近3億美元的全球票房，成為當年度最賣座的恐怖片。續作《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》由首集導演艾瑪塔米回歸執導，電玩原作創作者史考特考森再度擔任編劇，更加驚嚇、可怕的機械玩偶即將揭開全新恐怖篇章。
《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》釋出最新預告，曝光全新登場的機械玩偶角色，造型詭異恐怖，帶來更強烈的驚悚體驗。預告中也加入更多玩家熟悉的元素，從場景設計到驚嚇橋段都更貼近電玩原作氛圍，整體節奏比首集更緊湊，恐怖張力全面升級。
《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》恐懼全面升級。（圖／UIP）
故事敘述，自從費斯熊佛萊迪披薩餐館發生的那場超自然噩夢事件已經過去一年，當時的恐怖事件逐漸被扭曲成誇張的當地傳說，甚至啟發小鎮舉辦史上首次的費斯節。前任夜間警衛麥克（喬許哈契遜 飾）以及警官凡妮莎（伊莉莎白萊爾 飾）向麥克11歲的妹妹艾碧（派珀魯比歐 飾）隱瞞關於她的機械玩偶朋友們的真相。
但是當艾碧偷溜出去，再次找到機械玩偶佛萊迪、邦尼、積卡和霍斯後，又將發生一系列的恐怖駭人事件，揭露佛萊迪餐館真正起源的黑暗秘密，並且釋放一股隱藏數十年，早已被遺忘的邪惡力量。
《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》卡司包括，再度回歸飾演傑里米亞的西歐多斯克萊恩，以及飾演威廉阿夫頓的傳奇演員馬修利拉德。全新加入的演員則有，佛萊迪卡特、韋恩奈特、麥肯娜葛瑞絲，以及傳奇恐怖片演員史基特烏瑞奇。電影將於12月5日在台上映。
