《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》揭佛萊迪餐館起源黑暗秘密 片場1:1還原遊戲世界

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》打造更為龐大的機械玩偶陣容，數量幾乎是第一部電影的三倍。UIP提供

《佛萊迪餐館之五夜驚魂》系列，首集在全球創下近3億美元票房，成為當年度最賣座恐怖片。續集《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》將於2025年12月5日上映，由首集導演艾瑪塔米回歸執導，電玩原作創作者史考特考森再度擔任編劇，準備揭開全新、更加驚嚇的可怕篇章。

飾演前任夜間警衛麥克的喬許哈契森（Josh Hutcherson）大力稱讚同劇飾演妹妹艾碧的派珀盧比歐（Piper Rubio）對於《佛萊迪餐館之五夜驚魂》世界觀的深刻理解。他透露：「我每次和派珀在片場聊天的時候，她都會花兩到三個小時為我講解電玩遊戲系列的傳說故事。她對這個系列真的非常瞭解，所以她成為我在片場最好的資訊來源。」

對於派珀盧比歐來說，重返這個世界感覺既不真實又充滿了懷舊感。她表示，片場的佈景幾乎是一比一還原電玩遊戲，「走進去的瞬間真的會產生很怪異的感覺，就像踏入另一個次元，整個人彷彿進入遊戲世界。」

生物特效工坊耗時26週製作 全新複雜機械玩偶「曼果」需10人操作

全球首屈一指的吉姆韓森生物工坊（Jim Henson’s Creature Shop）再度回歸，為《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》打造更為龐大的機械玩偶陣容。這部全新電影中的機械玩偶數量幾乎是第一部電影的三倍，生物特效團隊花費長達26週的時間製作、測試和細部調校這些玩偶。

其中，全新登場的機械玩偶「曼果」（Mangle）是技術層面最複雜的角色，由數十個環環相扣的機械組件構成，需要10位操偶師、多名特技演員，以及生物工坊、視覺特效和燈光團隊之間的密切合作才能順利操作。

另一個全新角色「提線木偶」（The Puppet）則被設計成一個真正的木偶而非機械偶，主要版本由五名操偶師共同操控，呈現其陰森可怕的招牌動作。

故事從超自然噩夢一年後展開 揭露餐館起源與全新卡司加入

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》的故事敘述自從費斯熊佛萊迪披薩餐館發生的那場超自然噩夢事件已經過去一年。當時的恐怖事件逐漸被扭曲成當地傳說，甚至啟發小鎮舉辦首次的「費斯節」。前任夜間警衛麥克和警官凡妮莎向麥克11歲的妹妹艾碧隱瞞機械玩偶們的真相。

然而，當艾碧偷溜出去，再次找到機械玩偶後，一系列恐怖駭人事件再次發生，將揭露佛萊迪餐館真正起源的黑暗秘密，並釋放一股隱藏數十年，早已被遺忘的邪惡力量。卡司除了喬許哈契遜、伊莉莎白萊爾、派珀盧比歐等再度回歸，更有佛萊迪卡特、韋恩奈特、麥肯娜葛瑞絲以及傳奇恐怖片演員史基特烏瑞奇全新加入陣容。



