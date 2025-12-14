《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》票房大勝利！《魔法壞女巫：第二部》北美賣破3.12億美金

〔記者許世穎／綜合報導〕改編暢銷電玩的賣座恐怖電影續篇《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》上週末(12月12至14日)在北美以1950萬美金(約台幣6.11億元)佔據票房亞軍，累積票房已達9548萬元(約台幣29.92億元)，全球票房更達1.73億美金(約台幣54.21億元)，以成本3600萬美金(約台幣11.28億元)來說，仍是毫無疑問的大勝利。

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》於北美上映首週強勢奪冠，更創下北美影史12月恐怖片開片冠軍、以及環球影業發行電影北美影史12月最佳開片雙紀錄。電影已於結尾留下伏筆，第3集目前看來勢在必行。

同樣由環球發行的奇幻鉅作史詩終章《魔法壞女巫：第二部》，在北美上映第4週以850萬美金(約台幣2.66億元)守住第3名，目前北美票房累積3.12億美金(約台幣97.78億元)、全球票房則為4.67億美金(約台幣146.35億元)。

還有由《游牧人生》金獎導演趙婷執導的《哈姆奈特》表現也相當亮眼，在北美749家戲院進帳150萬美金(約台幣4701萬)，目前累積票房已達700萬美金(約台幣2.19億元)。該片接下來也將在獎季成為入圍大熱門，台灣預計於2026年2月27日上映。

